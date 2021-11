Na nagraniach zarejestrowano strzały oddane po białoruskiej stronie granicy przez uzbrojonych mężczyzn w mundurach. Widać również grupę migrantów stojących przy granicznych zabezpieczeniach po białoruskiej stronie. Uzbrojeni mężczyźni wykonują też gwałtowne i agresywne ruchy wobec grupy migrantów. Wśród nich są dzieci.

Na nagraniu słychać rozmowę polskich funkcjonariuszy, którzy nagrali całe zajście. Jeden mówi do drugiego, że powinni oddalić się od płotu, na co drugi odpowiada mu, że Białorusini prawdopodobnie strzelają z tzw. ślepaków.

Uchwyciliśmy także akty przemocy ze strony Białorusinów pic.twitter.com/vVcKLdAIWi — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Błaszczak: To nie była spokojna noc

Szef MON Mariusz Błaszczak powiedział, że ostatnia noc nie należała do najspokojniejszych.

- Było wiele prób przełamania polskiej granicy. Z tego, co usłyszałem, z meldunków dowództwa Wojska Polskiego (...) i z tego, co możemy się zapoznać z komunikatów Straży Granicznej, wszyscy ci, którzy się przedarli, zostali zatrzymani - powiedział w Programie 1 Polskiego Radia.



ZOBACZ: Szef MON Mariusz Błaszczak: to nie była spokojna noc - było wiele prób przełamania granicy

📣Przypominamy: 1/2

codziennie udaremniamy setki prób nielegalnego przekroczenia granicy🇵🇱🇧🇾Każda osoba, której uda się przedostać poza linie granicy zostaje ujęta. Wydaje się jej wtedy postanowienie o opuszczeniu terytorium RP i jeśli nie składa wniosku o ochronę międzynarodową — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 10, 2021

📣Przypominamy: 2/2

odprowadza się ją do linii granicy. @Straz_Graniczna dziękuję @MON_GOV_PL, @PolskaPolicja za wspólną służbę. Dzięki Wam mamy kolejny spokojny poranek. pic.twitter.com/TxqSZnKCxh — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 10, 2021

Małe grupy próbują przedostać się przez granicę

- Teraz trochę inaczej wygląda sposób działania, ze strony tych, którzy atakują polską granicę. O ile dwa dni temu mieliśmy jedną, dużą grupę skoncentrowaną niedaleko Kuźnicy Białostockiej i tam była (...) próba sforsowania granicy, o tyle teraz mamy do czynienia z mniejszymi grupami, choć licznymi, które równolegle, w kilku miejscach atakują polską granicę - tłumaczył minister obrony narodowej.

ZOBACZ: UNICEF zaniepokojony sytuacją dzieci imigrantów w Europie i przy jej granicach

Błaszczak przekazał, że na granicy jest teraz 15 tys. żołnierzy Wojska Polskiego.

- Ta liczba żołnierzy została zwiększona. Oczywiście, wedle potrzeb, może być jeszcze bardziej zwiększona. Jest Straż Graniczna, jest Polska Policja. Służby są przygotowane do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie - zapewnił szef MON.

mad/zdr/polsatnews.pl