Charles Michel do Białorusinów: UE was nie zostawi

- Chciałbym się zwrócić do całego narodu białoruskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tych obywateli, którzy walczą o wolność słowa i demokrację: Unia Europejska jest po waszej stronie i będziemy wspierać was tak, abyście mogli wybierać swoją drogę - zadeklarował Michel, przedstawiając europosłom sprawozdanie z unijnego szczytu, który odbył się 24-25 maja.

- Raman Pratasiewicz oraz wszyscy więźniowie polityczni, zwracam się do was: UE nie spocznie, dopóki nie zostaniecie uwolnieni. Apeluję też do pana prezydenta Łukaszenki. Musi pan jak najszybciej uwolnić pana Ramana Pratasiewicza, jest pan w pełni odpowiedzialny za jego zdrowie psychiczne i fizyczne - dodał Belg.

Po raz kolejny potępił również zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair z ponad 170 pasażerami na pokładzie, nazywając to działanie "porwaniem" i "piractwem".

Samolot zmuszony do lądowania

23 maja samolot relacji Ateny-Wilno linii Ryanair został zmuszony do lądowania w Mińsku z powodu rzekomego ładunku wybuchowego na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny.

Po lądowaniu w stolicy Białorusi zatrzymano tam Ramana Pratasiewicza, byłego współredaktora kanału Nexta, uznanego przez władze białoruskie za "ekstremistyczny", oraz jego partnerkę Sofiję Sapiegę. Z ponad ośmiogodzinnym opóźnieniem samolot dotarł do Wilna.