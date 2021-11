W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zebrało się kierownictwo ugrupowania, które ma dyskutować m.in. o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, a także o najbliższych planach legislacyjnych - wynika z informacji PAP we władzach PiS.

W spotkaniu poza szefem ugrupowania Jarosławem Kaczyńskim udział bierze premier Mateusz Morawiecki, a także pozostali wiceprezesi PiS.

Napięta sytuacja na granicy z Białorusią

Jednym z tematów spotkania ma być bieżąca sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował w poniedziałek rano o dużej grupie migrantów, która planuje przekroczyć granicę Białorusi z Polską. Napisał na Twitterze, że rozpoczęła się właśnie największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski.

Wcześniej w tej sprawie obradował sztab kryzysowy, w którym udział wzięli poza Kaczyńskim i Morawieckim także szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSZ Zbigniew Rau, szef BBN Paweł Soloch, a także przedstawiciele służb. Po zakończeniu sztabu z jego uczestnikami spotkał się prezydent Andrzej Duda, by omówić sytuację na granicy.

Według informacji PAP, kierownictwo PiS ma debatować też w sprawie planów legislacyjnych w związku z przyszłotygodniowym posiedzeniem Sejmu, w tym o zapowiadanej dalszej reformie wymiaru sprawiedliwości.

Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki pytany w ubiegłym tygodniu, kiedy pierwsze projekty dotyczące reformy sądownictwa trafią do Sejmu wyraził przekonanie, że stanie się to przed kolejnym posiedzeniem Sejmu. Dopytywany, czy będzie to projekt likwidujący Izbę Dyscyplinarną, Terlecki potwierdził.

zma/PAP