Jakieś kobiety się nasłuchały Donalda Tuska i myślą, że chamstwem i agresją zdobywa się popularność. Jest to ordynarne chamstwo i to, co usłyszały, to jest najdelikatniejsze, co można powiedzieć na ten temat - powiedział o nagraniu z galerii handlowej wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).

Na krótkim filmie upublicznionym w piątek w mediach społecznościowych przez liderkę Inicjatywy Polska, posłankę Koalicji Obywatelskiej Barbarę Nowacką, zarejestrowano wymianę zdań między wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim a przechodzącą kobietą, która miała odbyć się w jednej z krakowskich galerii handlowych.

ZOBACZ: Ryszard Terlecki nazwał kobietę "kretynką". Radosław Fogiel komentuje: niefortunna wypowiedź

- Chciałam tylko powiedzieć, że to, co dzieje się w kraju, to, co robicie kobietom jest po prostu karygodne - mówi na filmie kobieta, zwracając się do polityka.

PiSowska arogancja i chamskie zachowanie w stosunku do kobiet.

Wicemarszałek @RyszardTerlecki „rozmawia” z panią Magdą z Krakowa i jej siostrą. Szokujące. pic.twitter.com/yTnI7QrXvU — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) November 5, 2021

- Jest pani kretynką - słychać odpowiedź wicemarszałka.

"Jakieś kobiety się nasłuchały Tuska"

Terlecki został zapytany w poniedziałek przez dziennikarkę w Sejmie, czy zamierza przeprosić kobietę, którą obraził. - To jest bezczelność, co pani mówi - odpowiedział.

ZOBACZ: Ryszard Terlecki do kobiety w galerii handlowej: jest pani kretynką. Komentarze polityków

- Jakieś kobiety się nasłuchały Tuska i myślą, że chamstwem i agresją zdobywa się popularność - podkreślił. - Napadły mnie i moją żonę, przypadkowo zbiegowisko się zrobiło" - dodał wicemarszałek.

- Jest to ordynarne chamstwo i to, co usłyszały, to jest najdelikatniejsze, co można na ten temat powiedzieć - ocenił polityk PiS.

WIDEO - Wypadł z drogi i koziołkował. Auto wpadło na posesję Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP