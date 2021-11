W związku z tłumem migrantów, który dotarł do polskiej granicy, Wojska Obrony Terytorialnej ogłosiły alert gotowości. Terytorialsi mogą otrzymać powołanie do natychmiastowego stawiennictwa i wsparcia Straży Granicznej.

"Podnosimy alert gotowości naszych sił do wsparcia sił Straży Granicznej! Od g. 10.30 100% żołnierzy 1,2,4 BOT jest w 6-godzinnej got. do działania" - poinformowano na Twitterze.

Podnosimy alert gotowości naszych sił do wsparcia @Straz_Graniczna!

Od g. 10.30 100% żołnierzy 1,2,4 BOT jest w 6-godzinnej got. do działania.

W ciągu sześciu godzin możliwe są powołania dla żołnierzy WOT z województw: warmińsko-mazuskiego, podlaskiego i lubelskiego.

Do dwunastu godzin możliwe jest powołanie dla terytorialsów z Mazowsza.

"Żołnierze! Sprawdźcie wyposażenie i środki łączności, powiadomcie pracodawców i bliskich!" - zaapelowano.

Migranci na granicy w Kuźnicy. "Największa próba masowego, siłowego wejścia na teren Polski"

"Rozpoczęła się właśnie największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski" - poinformował na Twitterze rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Na dołączonym wideo widać tłum migrantów w białoruskiej wsi Bruzgi. Grupa kroczy w stronę przejścia granicznego w Kuźnicy. Premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego.

