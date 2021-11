Szymon Hołownia w "Gościu Wydarzeń"

Nie słabnie fala nielegalnych migrantów próbujących przedostać się do Polski. Według szefa MON białoruskie władze budują kładki, by łatwiej docierali do granicy. Czy rozmowy minister klimatu i środowiska w Czechach dotyczące konfliktu ws. kopalni Turów doprowadzą do rozwiązania kryzysu? Takie tematy pojawią się w "Gościu Wydarzeń z Szymonem Hołownią (Polska 2050).