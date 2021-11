Szef rządu nawiązując do szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow podkreślił, że przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to jedno z najważniejszych wyzwań dzisiejszych czasów.

- Tak zwany Zielony Ład to nie tylko perspektywa rozwoju nowych innowacyjnych technologii, to tworzenie zupełnie nowych stanowisk i miejsc pracy - przekonywał.

"Nie zgadzam się na politykę klimatyczną, która przyczyni się do pogłębienia nierówności społecznych"

Premier akcentował także konieczność uregulowania emisji CO2 i zaangażowania państw, które są największymi emitentami dwutlenku węgla. - Jeśli państwa, będące liderami niechlubnego rankingu emisji CO2 nie włączą się w globalne przeciwdziałanie destrukcji klimatu to efekt będzie żaden - stwierdził premier Morawiecki.

Wśród fundamentów polityki klimatycznej szef rządu wymienił dobrą i bezpieczną pracę, w tym uwzględnienie w transformacji energetycznej zabezpieczenia miejsc pracy.

ZOBACZ: Mateusz Morawiecki na COP26: sprawiedliwa transformacja musi brać pod uwagę moment startu

- Nie zgadzam się na taką politykę klimatyczną, która niesie zagrożenie pogłębienia nierówności społecznych i wyrzucenia na margines pracowników na przykład z sektora węglowego. To byłoby powtórzenie koszmarnego błędu balcerowiczowskiej transformacji - powiedział szef rządu.

"Wspólny cel, różne drogi"

Zadeklarował, że w Polsce na bazie transformacji energetycznej ma powstać ok. 300 tys. miejsc pracy.

Wśród pozostałych fundamentów wymienił tanią energię i zadeklarował, że Polska będzie dążyć do neutralności klimatycznej, ale "we własnym tempie i we właściwy sposób". - Wspólny cel, różne drogi - to główny wniosek po tegorocznym szczycie klimatycznym - dodał premier Morawiecki

WIDEO - Prognoza pogody - czwartek, 4 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kmd/PAP