Sprawiedliwa transformacja musi brać pod uwagę moment startu i to, że społeczeństwa zachodnie przez 200 lat, właściwie nie patrząc na skutki dla klimatu, wykorzystywały paliwa kopalne, by dojść do obecnego poziomu rozwoju gospodarczego - powiedział w Glasgow premier Mateusz Morawiecki.

W rozmowie z dziennikarzami premier wyraził nadzieję, że w Glasgow zostanie dokończona praca, którą rozpoczęto w Katowicach, gdzie przyjęto tzw. Katowice Rulebook wyznaczający zasady i kryteria dotyczące tego, jak dojść do założeń wytyczonych w porozumieniu paryskim.

- Ale z drugiej strony, uwzględnialiśmy wtedy i kwestie lasów, i także takie elementy jak elektromobilność - o tym wszystkim tutaj bardzo intensywnie dyskutujemy - powiedział premier.

ZOBACZ: COP26. Sekretarz generalny ONZ: zmierzamy w kierunku klimatycznej katastrofy

- To wszystko jest bardzo ważne, bo jeśli chcemy solidarnie postępować wobec klimatu, to jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zupełnie inne jest położenie Stanów Zjednoczonych czy bogatych krajów Europy Zachodniej, a inne - krajów Europy Centralnej, takich jak Polska - tłumaczył.

- Polska wskazuje na to, że sprawiedliwa transformacja musi brać pod uwagę moment startu, musi brać pod uwagę miks energetyczny i musi brać pod uwagę to, że społeczeństwa zachodnie przez 200 lat - właściwie nie patrząc na skutki dla klimatu - wykorzystywały paliwa kopalne, by dojść do tego poziomu rozwoju gospodarczego, na jakim są dzisiaj - podkreślił Morawiecki.

ZOBACZ: Boris Johnson: im dłużej nie działamy w sprawie klimatu, tym cena jest wyższa

Co zrobić by nas uratować?

Tegorocznym gospodarzem COP26 jest Wielka Brytania; szczyt klimatyczny rozpoczął się w niedzielę w Glasgow i potrwa do 12 listopada.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson stwierdził, że im dłużej nie podejmujemy działań, tym jest gorzej i tym wyższa będzie cena, gdy w końcu katastrofa zmusi nas do działania.

Johnson w przemówieniu nawiązał do filmów o Jamesie Bondzie, opisując sceny, w których jest on przywiązany do jakiegoś urządzenia mającego spowodować jego śmierć i zastanawia się, który przewód odłączyć, by się uratować.

Celem COP26 jest ustabilizowanie stężeń gazów cieplarnianych na poziomie, który zapobiegałby groźnej ingerencji człowieka w system klimatyczny. Poziom ten powinien zostać osiągnięty w takim czasie, aby umożliwić ekosystemom naturalną adaptację do zmian klimatu, zapewnić niezakłóconą produkcję i umożliwić rozwój gospodarczy w sposób zrównoważony.

WIDEO - Zginęli, bo "nie żałowali za grzechy". Znaleziono zmasakrowane ciała ciężarnej i pięciorga dzieci Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP