Grupa nastolatków w Niepołomicach (woj. małopolskie) obrzuciła przypadkowy dom jajkami, a do właścicieli posesji strzelała z broni gazowej na metalowe kulki. Napastnicy nie potrafili wskazać motywu swojego zachowania. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

23 października ok. godziny 21:30, policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Niepołomicach zostali skierowani na jedną z ulic w mieście, gdzie według zgłoszenia domowników, grupa młodych osób wtargnęła na teren posesji i dokonała uszkodzenia okien.

Kiedy domownicy postanowili zareagować, zostali zaatakowani ręcznym miotaczem gazu łzawiącego oraz ostrzelani z pistoletu gazowego na metalowe kulki, który spowodował liczne obrażenia ciała.

Interwencja policji

Policjanci wylegitymowali trzech 16-latków oraz trzech 17-latków, którzy od razu zaprzeczyli, że brali udział w zdarzeniu. Równie stanowczo zareagowali na pytania policjantów dotyczące posiadania przy sobie gazu łzawiącego bądź innych przedmiotów, które zostały użyte w trakcie zdarzenia.



Policjanci nie dali jednak wiary zapewnieniom i w trakcie przeprowadzonej kontroli znaleźli przy nastolatkach 4 gazy pieprzowe, pistolet pneumatyczny na metalowe śruty oraz kilkaset kulek śrutu stalowego.

Zatrzymanie

Wszystkie osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do miejscowego komisariatu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów dwóm sprawcom tj. szesnastolatkowi oraz siedemnastolatkowi.

Obaj usłyszeli zarzuty uszkodzenia budynku oraz spowodowania obrażeń ciała jego mieszkańców.

Z uwagi na to, że jeden ze sprawców, w chwili popełnienia tego czynu, nie miał ukończonych 17 lat, odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Drugi ze sprawców, 17- latek odpowie jako osoba dorosła.

Za te przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Nastolatkowie nie wskazali konkretnego motywu swojego ataku - wszystko wskazuje na to, że była to rozrywka wymyślona w celu zabicia czasu.

