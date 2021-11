Mieszkanka gospodarstwa zgłosiła funkcjonariuszom włamanie. - Z zawiadomienia wynikało, że nocą po rozcięciu ogrodzenia, z budynku gospodarczego zostało skradzionych kilkanaście kaczek - asp.sztab. Katarzyna Zych. Policyjne czynności pozwoliły policjantom wytypować osobę podejrzaną o to przestępstwo.

Kiedy funkcjonariusze pojechali pod ustalony adres, zatrzymali 34-latka, który przyznał się do dokonania kradzieży z włamaniem. Grozi mu za to 10 lat więzienia. Policjanci nie zakończyli na tym swoich działań.

KPP Grodzisk Mazowiecki

Podczas dalszych czynności ustalili miejsce, gdzie mogły trafić skradzione zwierzęta. Gdy pojechali na ustaloną posesję, odzyskali osiem skradzionych kaczek. Zatrzymali tam także 63-letniego mężczyznę, podejrzanego o ich nabycie. Usłyszał on zarzut paserstwa, do którego się przyznał. Za to przestępstwo grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Zwierzęta wróciły do właścicielki zadowolonej z ich szybkiego odzyskania.

aml/PAP