Prezydent Andrzej Duda podpisał projekty ustaw ws. sędziów pokoju. Projekty tego dnia zostaną skierowane do Sejmu. Jego zdaniem wprowadzenie tej instytucji przybliży wymiar sprawiedliwości do obywatela. Według Pawła Kukiza, sędziowie pokoju m.in. przyśpieszą postępowania, wybierani też będą bezpośrednio przez obywateli.

W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał inicjatywę ustawodawczą dot. projektu ustawy o sądach pokoju oraz projektu ustawy – przepisów wprowadzających ustawę o sądach pokoju.

Podczas uroczystości prezydent wskazał, że rozmowę na temat sędziów pokoju rozpoczął z posłem Pawłem Kukizem już "bardzo dawno". - To początkowo był po prostu pomysł tego, aby udział czynnika bliższego polskiemu społeczeństwu w najprostszych sprawach (...) spowodował zbliżenie wymiaru sprawiedliwości do obywatela - zaznaczył Duda.

Jego zdaniem, wprowadzenie instytucji sędziów pokoju daje także nadzieję na zwiększenie szacunku do wymiaru sprawiedliwości w polskim społeczeństwie oraz przekonania o jego dobrym funkcjonowaniu i sprawiedliwości. Jak ocenił, przyniesie też skutki w postaci uproszczenia i przyspieszenie procedur.

Dziś - oświadczył prezydent - dwa projekty ustaw ws. sędziów pokoju zostaną skierowane do Sejmu jako prezydenckie projekty ustawy

Prezydent Andrzej Duda nie wyklucza zmiany konstytucji

Według Pawła Kukiza, sędziowie pokoju m.in. przyśpieszą postępowania, wybierani też będą bezpośrednio przez obywateli. - Nawet jeżeli to wymaga zmiany konstytucji, jak niektórzy twierdzą, to ja bym się bardzo zdziwił, gdyby Sejm nie chciał jej zmienić w tym zakresie (...), bo okazałoby się, że zwyciężyły partykularyzmy partyjne, a nie interes wspólnoty - powiedział Kukiz w programie "Gość Wydarzeń".

Prezydent Andrzej Duda przyznał, że "absolutnie nie wyklucza zmiany konstytucji w kontekście wprowadzenia instytucji sędziów pokoju". - Pomysłów i dróg do tego, żeby tutaj osiągnąć sukces jest co najmniej kilka, jest też kilka bardzo, bardzo ważnych problemów - poczynając od problemu konstytucyjnego i tego, czy jesteśmy w stanie w ogóle przeprowadzić i wprowadzić tę instytucję do polskiego systemu prawnego bez zmieniania konstytucji, co pozostawiam dyskusji - mówił prezydent, otwierając prace zespołu, który będzie działał w jego kancelarii.

- Gdybyśmy doszli w trakcie prac do wniosku, że dla właściwego sformułowania tej instytucji tak, żeby nie była ona jakąś kulejącą instytucją, tylko, żeby była instytucją prawidłowo funkcjonującą, żeby miała szanse dobrze rozwiązać te problemy, które wiemy wszyscy doskonale, że są problemami wymiaru sprawiedliwości, nie będę wahał się wyjść z propozycją, żebyśmy jednak się zdecydowali na przygotowanie projektu zmiany konstytucji i przekonać polski parlament do tego, aby tę zmianę zmiany w konstytucji przyjął - powiedział Duda.

Kim są sędziowie pokoju?

Ustawa wprowadzająca instytucję sędziów pokoju opracował prezydencki zespół pod przewodnictwem profesora Piotra Kruszyńskiego. Zgodnie z założeniami projektu, sędziowie pokoju mogliby orzekać w drobnych sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia m.in. o przestępstwa do 10 tys. zł w sprawach przeciwko mieniu, ale pod warunkiem, że sprawa nie wymaga powołania biegłych i jest prosta dowodowo.

Mieliby być wybierani jednorazowo na 6-letnią kadencję w wyborach powszechnych, a po jej zakończeniu mogliby przystąpić do egzaminu sędziowskiego, adwokackiego, prokuratorskiego czy radcowskiego bez wymogu odbycia aplikacji.

aml/polsatnews.pl/PAP