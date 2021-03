Ziobro: mamy projekt ws. sędziów pokoju. Byliby wybierani w wyborach

Resort przedstawił propozycje zmian w czwartek podczas konferencji prasowej. Minister Ziobro powiedział, że instytucja sędziów pokoju ma pomóc w rozpoznawaniu drobnych spraw i przybliżyć sądy tak by były blisko ludzi. - Ministerstwo Sprawiedliwości już w 2019 r. przygotowało taki projekt - poinformował szef MS.

Dodał, że przy opracowywaniu dużej części zmian resort pracował wspólnie z ruchem Pawła Kukiza. Ostatecznie ministerstwo przygotowało jednak swój własny projekt ustawy.

Minister wskazał, że propozycja MS zakłada wybór sędziów pokoju demokratycznych wyborach połączonych z wyborami samorządowymi, które odbywałyby się w ramach powiatów.

Zdaniem Ziobry, istotne jest, aby lokalne społeczności mogły mieć realny wpływ na funkcjonowanie sądownictwa. Jak dodał, ważne jest też, aby część drobnych spraw "mogła być rozstrzygana przez osoby cieszące się powszechnym szacunkiem i autorytetem w ramach danej społeczności, przez osoby wybrane w demokratycznych wyborach".

Jak przekonywał, ważnym atutem proponowanych zmian jest ułatwienie dostępu do sądu, odformalizowanie drobnych spraw i odciążenie sądownictwa powszechnego od tego rodzaju spraw. - Przyczyniłoby się to do przyspieszenia w ogóle prowadzonych spraw sadowych. Przecież sądy powszechne często są zawalone setkami tysięcy drobnych spraw, które nie pozwalają zająć się tymi najważniejszymi sprawami jakie powinni rozstrzygać w pierwszej kolejności profesjonalni sędziowie - mówił Ziobro.

