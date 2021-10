W drugiej połowie października na PiS chciałoby zagłosować 28 proc. Polaków zapowiadających swój udział w wyborach - wynika z nowego sondażu CBOS. To o 7 pkt proc. mniej niż w pierwszej połowie miesiąca. KO otrzymałaby 17 proc. głosów, co oznacza wzrost o 2 pkt proc., a Polska 2050 - 12 proc. poparcia, to wzrost o 1 pkt proc.