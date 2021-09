Liderem wrześniowego rankingu zaufania pozostaje Andrzej Duda, któremu ufa 51 proc. badanych (wzrost o 7 pkt. proc. w stosunku do sierpniowego badania). CBOS podkreśla, że są to najlepsze oceny prezydenta od października ubiegłego roku.

Drugie miejsce w rankingu zaufania zajęli ex aequo lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz premier Morawiecki. Obu tym politykom ufa po 43 proc. ankietowanych. Zaufanie do premiera deklaruje o 5 pkt. proc. więcej osób niż miesiąc temu, a do Hołowni o 2 pkt. proc. więcej). Trzecie miejsce należy do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, do którego zaufanie deklaruje 39 proc. badanych (wzrost o 3 pkt. proc.).

Na dole rankingu - Jacek Sasin

Na kolejnych miejscach polityków cieszących się największym zaufaniem znalazł się lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 37 proc. (wzrost o 4 pkt. proc.) oraz lider PiS Jarosław Kaczyński z wynikiem 33 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.).

Na dalszych miejscach znaleźli się: minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu ufa 32 proc. badanych (wzrost o 4 pkt. proc.), minister zdrowia Adam Niedzielski, do którego zaufanie deklaruje 30 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.), lider PO Donald Tusk, któremu ufa 30 proc. ankietowanych (bez zmian). Lider Konfederacji Krzysztof Bosak, marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek otrzymali po 27 proc. deklaracji zaufania. Liderowi Kukiz'15 Pawłowi Kukizowi ufa 26 proc. badanych (wzrost o 5 pkt. proc.), wicepremierowi, ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu oraz szefowi klubu KO Borysowi Budce ufa po 23 proc. ankietowanych.

Zaufanie do szefa NIK Mariana Banasia, szefa KPRM Michała Dworczyka, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz lidera Porozumienia Jarosława Gowina deklaruje po 21 proc. badanych. Na ostatnich pozycjach znaleźli się lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty z wynikiem 20 proc. poparcia, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, którym ufa po 19 proc. badanych.

Podobna nieufność do szefów PiS i PO

Z kolei w rankingu nieufności pierwsze miejsce należy do szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, do którego brak zaufania deklaruje 53 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.). Na drugim miejscu znalazł lider PO Donald Tusk, któremu nie ufa 52 proc. ankietowanych (wzrost o 4 pkt. proc.). Dalej uplasował się Paweł Kukiz z wynikiem 48 proc. deklaracji nieufności oraz Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa 47 proc. badanych.

Następne miejsca w rankingu nieufności zajmują: premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jacek Sasin, którzy uzyskali po 43 proc. deklaracji nieufności, Jarosławowi Gowinowi nie ufa 42 proc. badanych, a Rafałowi Trzaskowskiemu 41 proc. Nieufność w stosunku do Borysa Budki deklaruje 40 proc. ankietowanych, a do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka - 39 proc.

Prezydentowi Dudzie nie ufa 37 proc. badanych, marszałek Sejmu Elżbiecie Witek - 34 proc., marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu - 32 proc., liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni i liderowi Konfederacji Krzysztofowi Bosakowi nie ufa po 31 proc. badanych. Szefowi MSWiA nie ufa 29 proc. ankietowanych, liderowi Nowej Lewicy Włodzimierzowi Czarzastemu - 28 proc., ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu oraz wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu nieufność deklaruje po 26 proc. badanych.

Dobry wynik lidera PSL

Ostatnie miejsca w rankingu nieufności zajęli: szef NIK Marian Banaś oraz szef KPRM Michał Dworczyk, z wynikami po 25 proc. nieufności oraz lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu nie ufa 24 proc. badanych.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie przeprowadzono 6-16 września 2021 roku na próbie liczącej 1218 osób.

