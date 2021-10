- Inflacja na poziomie 7 proc. to marnowanie wysiłku każdego Polaka - powiedział na konferencji prasowej przewodniczący PO Donald Tusk. Jak zaznaczył, taki wynik to "powrót do inflacji sprzed wejścia Polski do UE". - Polski nie stać na drugą kadencję dla prezesa NBP Adama Glapińskiego - dodał.

- Spotykamy się z państwem pełni niepokoju. Zaniepokojeni są miliony Polaków i miliony polskich rodzin. Związane to jest nie z teoretyczną statystyką, tylko z bardzo konkretną i bardzo ponurą informacją - o kolejnym, gwałtownym wzroście inflacji. Większym niż prognozowano, choć te prognozy były wystarczająco przygnębiające - powiedział Donald Tusk podczas piątkowej konferencji.

- To jest dramatyczna prognoza dla polskiej gospodarki i rodzinnych budżetów. Rządy PiS-u odziedziczyły gospodarkę w bardzo stabilnym stanie i trochę im to zajęło, aby doprowadzić ją do stanu przedzawałowego - zaznaczył. Podkreślił, że obecnie Polska "stoi w sytuacji nieznanej od 20 lat".

Przewodniczący PO zwrócił uwagę, że "wróciliśmy do inflacji sprzed wejścia Polski do UE". - Inflacja na poziomie 7 proc. to marnowanie wysiłku każdego Polaka - powiedział. Jak zaznaczył, "inflacja w Polsce rośnie, bo władza jest niekompetentna". - Nie mam wątpliwości, że rząd PiS nie zmieni tego stanu rzeczy - dodał.

- Gdybym miał dzisiaj lepszy humor po komunikacie GUS-u, to powiedziałbym, że na Halloween nie trzeba się przebierać - wystarczy paragon ze sklepu ze sklepu spożywczego albo pójść z rodziną na stację benzynową - podkreślił.

Tusk zwrócił uwagę, że "Polski nie stać na drugą kadencję dla prezesa NBP Adama Glapińskiego". - Państwo polskie to los milionów ludzi, potrzebujemy odpowiedzialnego prezesa NBP - zaznaczył.

Rekordowa inflacja - 6,8 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku wzrosły o 6,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Polski Instytut Ekonomiczny spodziewa się szybszego niż w październiku wzrostu cen w nadchodzących miesiącach. W ocenie analityków w grudniu CPI przekroczy 7 proc., a w przyszłym roku inflacja wyhamuje w niewielkim stopniu. Będzie to m.in. konsekwencja wzrostu cen energii - dodali.

WIDEO - Dwa objawy kluczowe dla odróżnienia COVID-19 od grypy - prof. Paweł Januszewicz Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kmd/PAP