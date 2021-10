O powstaniu zespołu poinformowali posłowie z zespołu na konferencji prasowej w Sejmie: Paweł Szramka z koła Polskie Sprawy, Andrzej Rozenek z Lewicy, Władysław Teofil Bartoszewski z Koalicji Polskiej-PSL i Michał Wypij z Porozumienia. Pod wnioskiem podpisali się także Krzysztof Bosak z Konfederacji i Mirosław Suchoń z Polski 2050.

Jak podkreślił Szramka, posłowie z zespołu są przekonani, że jego powstanie jest nowym otwarciem i nową jakością w dyskusji na temat polskich służb specjalnych.

"Degradacja polskich służb"

- Od wielu lat jesteśmy świadkami degradacji polskich służb specjalnych. Niestety głównie przyczyniają się do tego politycy, którzy doprowadzają do nieodpowiedzialnych spraw kadrowych, ale też nie myślą o reformach, nowelizacjach ustaw, żeby dostosować działanie służb do obecnych wymagań, potrzeb i zagrożeń - ocenił poseł Polskich Spraw.

Bartoszewski podkreślił, że służby specjalne, wywiad i kontrwywiad, które są gwarancją bezpieczeństwa kraju, są niedofinansowane i skromne liczebnie.

- Służba cyberbezpieczeństwa państwa Izrael, które jest małym państwem, ma prawie połowę tyle pracowników, co cała agencja wywiadu, a budżet cyberbezpieczeństwa Wielkiej Brytanii jest większy niż budżet polskiej armii - zaznaczył poseł PSL.

Kontrola cywilna

Według niego służby powinny być reformowane w kierunku kontroli cywilnej, państwowej, instytucjonalnej, a nie politycznej, aby społeczeństwo miało do nich zaufanie.

Rozenek zapowiedział, że podczas prac zespołu będzie chciał położyć nacisk na wykorzystanie ludzi, którzy nie pracują już w służbach, a powinni być wykorzystani dla dobra państwa.

- Będę chciał zapraszać na ten zespół licznych ekspertów, którzy bardzo chętnie opowiedzą o swojej wizji, jak powinny być skonstruowane służby w Polsce i komu powinny podlegać - mówił poseł.

- Proszę to potraktować jako budowę państwa po PiS-ie, nowego państwa, które będzie służyło obywatelom, a nie jednej, konkretnej partii - dodał.

"Obecne służby dbają o bezpieczeństwo partii rządzącej"

Poseł Wypij wyraził przekonanie, że obecnie służby zajmują się politykami i dbają o bezpieczeństwo partii rządzącej. "A to jest niestety prosty przepis na to, żeby wpędzić Polskę w poważne kłopoty, bo przed nami poważne wyzwania związane z zagrożeniem, które jest dzisiaj na naszej granicy" - podkreślił.

- Kwestie tego zespołu wyjmujemy z bieżączki politycznej, z bieżącego sporu politycznego - zaznaczył.

Płk Grzegorz Małecki poinformował, że celem ponadpartyjnej inicjatywy jest budowa nowoczesnego systemu służb specjalnych.

- My takiego systemu nie mamy, pomimo kilku podejmowanych prób w minionych dekadach - zauważył. Ekspert zapewnił też, że będzie dzielić się swoim 25-letnim doświadczeniem nabytym w służbach na różnych stanowiskach.

- Przede wszystkim będę doradzał, w jaki sposób wykorzystać te najnowsze standardy, najlepsze trendy, jakie obserwujemy w tej chwili na świecie i przełamać ten trend, który dotychczas zatruwał wszelkie inicjatywy w tej dziedzinie, czyli próby manipulowania ze strony służb i narzucania swoich, wygodnych rozwiązań, które mają komfort pracy, a nie bezpieczeństwo państwa - podkreślił Małecki. Zapowiedział wypracowanie nowego modelu systemu do następnych wyborów.

