Mieli podsyłać ofiarom fałszywe linki, uzyskując tym samym dostęp do ich rachunków bankowych. W ten sposób oszukali 380 tys. osób. Policjanci wydziału do walki z cyberprzestępczością zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 25 lat podejrzewanych o wyłudzenie pieniędzy.

Działania w sprawie prowadzili policjanci wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z policjantami biura do walki z cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.

Niewykluczone są dalsze zatrzymania

- Funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 24 i 25 lat. Mężczyźni podejrzewani są o to, że wspólnie i w porozumieniu oraz z innymi nieustalonymi na chwilę obecną osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowali doprowadzić oraz doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem blisko 380 tys. osób – poinformował podkom. Wojciech Jabłoński z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Jak wyjaśnił, przestępczy proceder polegał na tym, że sprawcy przesłali pokrzywdzonym fałszywy link, wprowadzając w błąd co do konieczności uregulowania zadłużenia i podania danych do logowania w bankowości mobilnej. "To w konsekwencji wpływało na przetwarzanie danych informatycznych, co pozwalało na wykonanie nieuprawnionych transakcji poprzez uzyskanie dostępu do rachunku bankowego pokrzywdzonych osób" – powiedział policjant.

ZOBACZ: Iran. Cyberatak sparaliżował funkcjonowanie wszystkich stacji benzynowych w kraju

Łączna wartość dotychczas ustalonych strat powstałych w wyniku przestępstw wynosi co najmniej kilkadziesiąt tys. zł. Kwota ta jednak sukcesywnie rośnie.

W toku czynności zabezpieczono 11 telefonów komórkowych, router, karty SIM oraz pieniądze. Decyzją sądu, zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

Jabłoński zaznaczył, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji Wrocław Psie Pole.

W związku z prowadzoną sprawą policjanci ostrzegają przed podejrzanymi wiadomościami dotyczącymi konieczności opłaty różnego rodzaju rachunków np. za prąd, gaz lub inne media.

ZOBACZ: Łuków. Kompletnie pijany uderzył w drzewa i dachował

- Oszuści straszą o planowanym wyłączeniu usługi w przypadku nieuregulowania zaległej płatności. Do takiej wiadomości dołączony jest najczęściej zawirusowany link. Wówczas na naszym telefonie może zostać zainstalowane złośliwe oprogramowanie, które umożliwi przestępcy przejęcie kontroli nad telefonem i umożliwi dostęp do bankowości mobilnej. Pamiętajmy, że taki link może również przekierować nas na fałszywą stronę banku. Wówczas oszuści łatwo wchodzą w posiadanie loginu i hasła do naszego internetowego konta bankowego – tłumaczą.

Radzą też, aby uważać na fałszywe SMS-y wzywające do zapłaty i w przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości, skontaktować się z infolinią i wyjaśnić sprawę dotyczącą swojego rachunku.

WIDEO - "Interwencja": Próbował wyrwać kluczyki. Pijany kierowca zrujnował mu życie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/PAP