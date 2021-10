Janke wzięła udział w briefingu na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie.

Jak przekazała, prezydent Duda po otrzymaniu raportu od rządu i służb o aktualnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy zwrócił się z inicjatywą o przygotowania i wysłanie transportu z pomocą humanitarną. - Pan premier podjął tę inicjatywę i ten transport właśnie dziś wyruszy do przejścia granicznego - mówiła Janke.

- Pan prezydent Andrzej Duda apeluje do władz Białorusi o przyjęcie tej pomocy humanitarnej dla ludzi, którzy koczują w tym kraju zwabieni obietnicą przedostania się do UE i niestety utknęli na Białorusi. Ze względu na chłody i pogodę, pan prezydent apeluje do władz Białorusi o rozsądek i o zachowanie humanitarne wobec tych ludzi - przekazała prezydencka minister.

"Kolejny transport"

- To kolejny – trzeci – transport, który jako Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przygotowaliśmy dla Białorusi. Ten transport wyjeżdża za chwilę – powiedział podczas briefingu prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Jak wyjaśnił, transport wyjedzie na przejście graniczne w Bobrownikach, gdzie będzie oczekiwał na decyzję władz białoruskich.

Prezes RARS wyjaśnił także, że "w transporcie będą koce, łóżka, namioty do wykorzystania humanitarnego, jak również środki ochrony osobistej związane z COVID-19".

- W tej sprawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych złożyło specjalną notę dyplomatyczną do władz białoruskich o przyjęcie tego transportu. W nocie jest również wskazanie, że w kolejnym transporcie – on musi już być potwierdzony co do zawartości przez Białoruś – mogą znaleźć się leki, środki medyczne, żywność w zależności od tego, co będzie potrzebne na granicy – mówił Kuczmierowski.

"Sytuacja się zaostrza"

Jak dodał, "to kolejny transport, mamy nadzieję, że tym razem zostanie wpuszczony, tym bardziej, że sytuacja na granicy się zaostrza".

Kuczmierowski przypomniał, że "staramy się reagować bardzo aktywnie i szybko na różne problemy i potrzeby naszych sąsiadów".

- Władze Litwy zwróciły się do Polski o pomoc i właśnie analogiczne materiały są tam przygotowywany i wysyłane. Dzisiejszy transport bazuje również na doświadczeniach transportu litewskiego – mówił prezes RARS

