Minister o decyzji poinformował na Twitterze.

"Będą kolejne podwyżki dla żołnierzy! Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie godnych warunków służby w Siłach Zbrojnych RP. Dlatego zdecydowałem o podwyższeniu uposażenia żołnierzy w przyszłym roku o ponad 600 zł" - przekazał.

Poprzednie podwyżki

Poprzednie podwyżki zawodowym żołnierzom i ochotnikom z WOT rząd przyznał w roku 2020. Dostali oni wówczas "najwyższe podwyższenie" uposażenia w historii.

- Można powiedzieć, że średnio o 1000 zł wzrosło uposażenie żołnierza (zawodowego). (...) Chodzi o to, żeby żołnierze za dobrą służbę byli wynagradzani, a więc żołnierze zawodowi mają podwyżki w 2019 r. i w 2020 r. Szczególnie dbałem o to, żeby wynagrodzenie żołnierzy rozpoczynających służbę było konkurencyjne na rynku, żeby młodzi oficerowie, podoficerowie, szeregowi więcej zarabiali i to się udało. (...) A żołnierze ochotnicy mają takie bonusy jak karty rabatowe na stacjach Orlenu - mówił w kwietniu ub. roku Mariusz Błaszczak.

Informacja o bonusach na paliwo dla żołnierzy WOT wzbudziła dyskusję w środowisku wojskowych. Pojawiały się zarzuty, że jest to dzielnie żołnierzy, gdyż żołnierze zawodowi bonusów na paliwo nie mają. Zarzuty, że żołnierze WOT dostali taki bonus, a nie dostał go personel medyczny walczący z epidemią koronawirusa, pojawiły się ze strony polityków opozycji.

