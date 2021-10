Piotr Zgorzelski w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Zgorzelski był pytany o słowa rzecznika rządu Piotra Müllera, który podkreślał, że w związku ze sporem Polski i instytucjami europejskimi są brane pod uwagę "różne scenariusze". Jednym z nich jest nieotrzymanie zaliczki z polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

- Trudno komentować takie rzeczy. Taki projekt, który zdarzył nam się po pandemii, żebyśmy mogli dźwignąć polską gospodarkę, żeby dać zastrzyk gotówkowy dla polskich samorządów. Wszyscy na to czekają. Słyszymy, że rząd nie jest w stanie poradzić sobie z tym, co już podżyrował, na co się zgodził, dlatego że nie respektuje katalogu wartości Unii Europejskiej. To jest dramat. Tego się nie da inaczej skomentować, mamy nieudaczników w rządzie - mówił Zgorzelski.

- Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE Polska, zamiast zajmować miejsce naturalne dla niej, przy głównym stole decyzyjnym, to cały czas siedzimy w oślej ławce wraz z Węgrami. A one, prędzej czy później, nawet jeżeli będą miały źle w UE, to mają wielkiego sojusznika Putina. On nie pozwoli im zginąć, my zostaniemy osamotnieni - tłumaczył Zgorzelski.

Debata w PE

7 października Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie wyższości konstytucji nad prawem unijnym. TK po rozpoznaniu wniosku premiera Morawieckiego, uznał, że przepisy Traktatu o UE w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją RP. Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis Traktatu uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

ZOBACZ: Debata w PE. Tusk: zderzenie PiS-owskiego rządu ze ścianą

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat praworządności w Polsce, w której udział wzięli m.in premier Mateusz Morawiecki oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Von der Leyen wezwała polskie władze do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz przywrócenia do pracy sędziów odsuniętych od orzekania. Jak mówiła, "polski Trybunał Konstytucyjny, który dziś wyraża wątpliwości co do ważności naszego Traktatu, jest sądem, którego na mocy art. 7 nie uznajemy za niezależny i działający zgodnie z prawem".

Premier Mateusz Morawiecki zaproponował podczas debaty w PE utworzenie dodatkowej izby TSUE składającej się z sędziów wybieranych przez sądy konstytucyjne krajów UE. Podkreślał, że prawo UE jest nadrzędne wobec ustaw krajowych, ale nie konstytucji.

bas/Polsat News, Polsatnews.pl