Debata na temat prawa aborcyjnego w Polsce ma rozpocząć się w środę ok. godziny 17 (to jeden z tematów zaplanowanych w bloku rozmów w godzinach 15:00 - 20:00) . We wtorek do Strasburga przyjechały polskie aktywistki, wśród nich Marta Lempart.

- Po raz kolejny trzeba powiedzieć, że sprawy światopoglądowe nie są oddane pod władztwo traktatów unijnych, w związku z tym nie powinno to mieć miejsca - stwierdziła w rozmowie z Polsat News europosłanka PiS Beata Kempa, zapytana o środową debatę.

Z kolei według europosła KO Bartosza Arłukowicza debata świadczy o tym, że "prawa kobiet są w Europie ważne". - Ta debata służy przypomnieniu o pewnych trudnych dla kobiet decyzjach i pewnie będzie wracała - dodał.

Pierwsza rocznica wyroku Trybunału Konstytucyjnego

22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Przepis stracił moc wraz z publikacją wyroku 27 stycznia 2021 r.

Decyzja TK wywołała falę protestów w całej Polsce, które trwały przez kilka tygodni.

