Koronawirus - Raport Dnia. Czwartek, 21 października

Po raz drugi z rzędu odnotowaliśmy dzienny wynik ponad 5 tys. zakażeń, co jest wzrostem o 86 proc. tydzień do tygodnia. - Takich wzrostów należało się spodziewać, jestem raczej zaskoczony, że jest ich tak mało - powiedział w Polsat News Ernest Kuchar, ekspert Lux Med. USA wydała zgodę na łączenie rodzajów szczepionek, a WHO ostrzega, że pandemia przedłuży się na 2022 rok.