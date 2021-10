Dokument w wersji cyfrowej lub papierowej będzie potwierdzać przyjęcie szczepionki, uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed okazaniem lub przebycie choroby maksymalnie siedem miesięcy wcześniej - powiedziała podczas konferencji prasowej premier Serbii.

"Państwo policyjne"

Brnabić oceniła, że problem dotyczący stosowania się do nowych reguł pojawić się może w mniejszych ośrodkach kraju.

- Nie jesteśmy w stanie kontrolować każdego, liczę na odpowiedzialność obywateli, ponieważ nie żyjemy - i nie chcę, żebyśmy żyli - w państwie policyjnym - zaapelowała.

Licząca niespełna 7 mln mieszkańców Serbia zmaga się ze średnio 6 tys. nowych zakażeń dziennie. Dotychczas zanotowano milion potwierdzonych zakażeń koronawirusem, z których ponad 9 tys. zakończyło się śmiercią zakażonej osoby. Około 50 proc. mieszkańców kraju zostało dotąd w pełni zaszczepionych - podały serbskie media.

Obostrzenia na Bałkanach

Serbia to nie jedyny kraj bałkański, który wprowadza ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Od czwartku, niezaszczepieni przeciwko koronawirusowi Bułgarzy nie będą mogli korzystać z niektórych przestrzeni publicznych.

Przepustki, czyli certyfikat zaszczepienia, dokument potwierdzający przejście infekcji albo negatywny test antygenowy lub PCR będą upoważniać do wejścia do lokali gastronomicznych, hoteli, kin, teatrów, na koncerty, do muzeów, centrów handlowych, siłowni, na hale sportowe. Przy wejściu do tych obiektów ochrona będzie sprawdzać posiadanie dokumentów. Obiekty, które nie dostosują się do powyższych wymagań, będą zamykane. Decyzja nie odnosi się do aptek, sklepów spożywczych, banków oraz instytucji administracji państwowej.

Wprowadzono też obowiązkowe szczepienie przeciw Covid-19 dla personelu domów opieki nad osobami starszymi.

Czwarta fala

Wobec szczytu czwartej fali Covid-19 władze miały do wyboru albo wprowadzenie tzw. przepustki Covid-19, albo lockdown. Wybór padł na mniej radykalną opcję m.in. z uwagi na zbliżające się wybory parlamentarne i prezydenckie.

Decyzję ogłoszono w dniu, w którym odnotowano 4979 nowych zakażeń koronawirusem (19 proc. przeprowadzonych testów) oraz 214 zgonów związanych z Covid-19. Najnowsza liczba nowych infekcji niewiele ustępuje dotychczasowemu rekordowemu bilansowi z 31 marca br., kiedy odnotowano 5176 przypadków.

Od wybuchu pandemii w Bułgarii zarejestrowano 545 598 zakażeń. Liczba aktywnych infekcji wynosi obecnie 63 241, władze medyczne przypuszczają jednak, że w rzeczywistości zakażeń jest więcej, gdyż nie wszyscy chorzy udają się do lekarza, chcąc uniknąć kwarantanny, i leczą się sami. Od marca 2020 r. zmarło łącznie 22 488 osób z Covid-19.

Władze liczą, że obowiązek posiadania dokumentu zmusi część osób sceptycznie odnoszących się do szczepień, aby zmieniły zdanie. W Bułgarii dotychczas zaszczepionych jest jedynie 19 proc. ludności.

W 10 regionach, w których odnotowuje się wskaźnik ponad 700 nowych zakażeń na 100 tys. osób, szkoły przejdą na nauczanie zdalne, w pozostałych nauka będzie odbywać się w systemie hybrydowym - dwa tygodnie w szkole, dwa zdalnie.

W Sofii szpitale zostały zobowiązane do zagwarantowania 30 proc. łóżek na leczenie chorych na Covid-19.

