Jak poinformowała SG, zatrzymani cudzoziemcy to obywatele Syrii, którzy wcześniej przekroczyli nielegalnie granicę litewsko-białoruską. Według SG, pierwsza 8-osobowa grupa nielegalnych migrantów została zatrzymana na terenie gminy Sejny, tuż przy granicy polsko-litewskiej.

Coraz większa szczelność granicy na odcinku białoruskim powoduje, że imigranci, pragnący nielegalnie przedostać się do Niemiec, sprawdzają inne drogi. Ale i tam czuwamy. #TrzymamyStraż #NielegalnaMigracjahttps://t.co/1ogc4IWyxV — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 14, 2021

Cudzoziemców tych mercedesem vito przewoził obywatel Niemiec. Wraz z nim jako pasażer podróżował obywatel Bośni i Hercegowiny. Obywatele Syrii to mężczyźni w wieku od 20 do 39 lat, którzy nie mieli dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce, dlatego wszyscy zostali zatrzymani.

"Posiadali niemieckie dokumenty pobytowe"

- Kolejna grupa obywateli Syrii została zatrzymana kilka godzin później w miejscowości Hołny Majera. Cudzoziemców przewoziło dwóch obywateli Syrii, którzy posiadali niemieckie dokumenty pobytowe - poinformowała Straż Graniczna.

Czterech mężczyzn z Syrii w wieku od 19 do 31 lat również nie miało przy sobie dokumentów, które uprawniałyby ich do legalnego wjazdu i pobytu w naszym kraju.

ZOBACZ: SG: na granicy z Białorusią komunikaty skierowane do migrantów

29-letni obywatel Niemiec, 27-letni obywatel Bośni i Hercegowiny oraz obywatele Syrii w wieku 26 i 35 lat usłyszeli zarzuty za pomocnictwo w przekroczeniu granicy wbrew przepisom. Grozi im kara więzienia do 3 lat.

Po wykonaniu niezbędnych czynności obywatele Syrii zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.

kmd/PAP