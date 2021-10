- Od początku roku prób nielegalnego przekroczenia granicy było 18,3 tys., więc to jest naprawdę olbrzymia liczba - poinformowała na środowej konferencji prasowej rzeczniczka Straży Granicznej.

Komunikaty dla imigrantów

Ppor. Michalska przekazała jednocześnie, że na granicy polsko-białoruskiej od kilku dni obecny jest samochód Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej. - Funkcjonariusze za pośrednictwem megafonu informują osoby próbujące nielegalnie przekroczyć granicę, że jest to granica polsko-białoruska, jest to granica strzeżona, za jej przekroczenie grozi kara, a na terytorium Polski przebywać będą nielegalnie - mówiła.

ZOBACZ: Straż Graniczna: we wtorek 470 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wszystkie udaremniono

Jak wskazała, odpowiedzialność karna - w tym przypadku do 8 lat pozbawienia wolności - grozi również osobom, które odbierają nielegalnych imigrantów.

- Te informacja są (przekazywane - red.) w komunikatach. Komunikaty są w czterech językach - angielskim, francuskim, arabskim i perskim - poinformowała.

Uratowane osoby w szpitalach

Rzeczniczka SG przekazała, że obecnie w szpitalach przebywa 15 nielegalnych migrantów, wśród nich także dzieci.

- Informowałam wczoraj państwa o Syryjczyku, który w poniedziałek uciekł ze szpitala. Nie jest to pierwsza osoba, która pomimo tego, że deklarowała, że chce złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, uciekła ze szpitala. Były już dwa takie przypadki - relacjonowała ppor. Michalska.

ZOBACZ: Rząd przyjął projekt ustawy o budowie zapory na granicy z Białorusią

- We wrześniu ze szpitala uciekła obywatelka Konga. Kobieta ta deklarowała, że ma problemy zdrowotne. Został przeprowadzony zabieg, miała doskonałą opiekę w szpitalu w Białymstoku, po czym uciekła, wyskoczyła z okna. Prawdopodobnie nie chciała pomocy w Polsce, chciał dotrzeć do swojej rodziny we Francji - relacjonowała ppor. Michalska. Jak dodała, podobne zdarzenie miało miejsce również w październiku.

zma/PAP