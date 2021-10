Od sierpnia nowym szlakiem migracyjnym przez Białoruś, a następnie - Polskę, do Niemiec nielegalnie przybyło ponad 4300 migrantów - przekazała w środę agencja dpa, opierająca się na danych niemieckiej policji federalnej.

Liczba nielegalnych przekroczeń niemieckiej granicy przez migrantów, korzystających z drogi przez Białoruś i Polskę szybko rośnie od sierpnia - zauważa dpa. Od stycznia do lipca odnotowano 26 takich przypadków, w sierpniu - 474, we wrześniu - 1914. W tym miesiącu, do 11 października, niemiecką granicę nielegalnie przekroczyło 1934 osób, zmierzających przez Polskę z Białorusi.

Krajem pochodzenia migrantów najczęściej jest Irak, ale są oni również obywatelami Syrii, Jemenu i Iranu. Najbardziej dotkniętymi nową falą migracji landami są Brandenburgia, Saksonia i Meklemburgia-Pomorze Przednie - informuje niemiecka policja.

Centra dla migrantów zaczynają się zapełniać, szczególnie w Brandenburgii, zwiększana jest też liczba dostępnych w nich miejsc.

"Sytuacja nie jest dramatyczna, ale jest trudna" - powiedział dpa szef centrum dla imigrantów w położonym w Brandenburgii przy granicy z Polską Eisenhuettenstadt. Dodał, że największym wyzwaniem jest konieczność zapewnienia migrantom niezbędnych warunków sanitarnych w związku z pandemią Covid-19.

Kilka państw Unii Europejskiej oskarża rządzącego Białorusią Alaksandra Łukaszenkę o organizowanie nowej fali migrantów, która przybywa na zachodnią granicę UE, na Łotwę, Litwę i do Polski - przypomina dpa. Dodaje, że mimo wzmocnienia kontroli, przez te granice przedostają się tysiące migrantów, niektórzy z nich z pomocą przemytników.

aml/PAP