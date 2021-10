– Z wielką przyjemnością otwieram tę nową rundę DiscoverEU, aby dać 60 tys. młodych ludzi szansę odkrycia bogactwa naszego kontynentu – powiedziała inaugurując nową edycję programu komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel. W połowie września, podczas orędzia o stanie UE, program zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która dodała, że rok 2022 będzie rokiem młodzieży europejskiej.

Powrót podróży po pandemii

Komisja Europejska zapowiedziała w poniedziałek, że po przerwie wymuszonej pandemią COVID-19 ponownie uruchamia jeden z flagowych unijnych programów na rzecz młodych. DiscoverEU, umożliwiający im darmowe podróże po Unii Europejskiej, ruszył we wtorek.

Program, w założeniu skierowany do 18-latków, w tym roku wyjątkowo obejmuje 19- i 20-latków. Starsze roczniki nie wyjechały w latach poprzednich z powodu pojawienia się w Europie koronawirusa.

ZOBACZ: Polscy studenci są dziś inni. Nowa perspektywa Erasmusa

W ramach projektu uczestnicy, którzy uzyskają darmowy bilet, powinni odwiedzić przynajmniej jeden kraj członkowski poza krajem zamieszkania.

Aby promować zrównoważony transport, a tym samym unijną ideę Europejskiego Zielonego Ładu, podróże powinny się odbywać głównie koleją, chociaż w niektórych przypadkach dopuszczalne będą wyjątki i skorzystanie także z innych środków transportu, jak autobus, prom czy - wyjątkowo - samolot, gdy trzeba dotrzeć np. na wyspy.

Jesteś młody? Odkrywaj Europę!

Zgłoszenia do nowej edycji programu rozpoczęły się we wtorek 12 października o godzinie 12. Potrwają do południa 26 października. W konkursie można wziąć udział za pośrednictwem jego strony internetowej.

Uprawnieni do udziału w programie są młodzi Europejczycy, urodzeni między 1 lipca 2001 r. a 31 grudnia 2003 r. Bilety będzie można wykorzystać w terminie od marca 2022 r. do lutego 2023 r., przez okres 30 dni. Każde państwo członkowskie otrzymuje określoną pulę biletów w zależności od liczby mieszkańców.

ZOBACZ: Policja rozdaje darmowe "bilety" lotnicze

Zwycięzcy mogą podróżować samotnie lub w grupie, byle nie przekroczyła ona pięciu osób. Wszyscy też muszą być w wymaganym przedziale wiekowym. W projekcie mogą wziąć udział także osoby z niepełnosprawnościami, a unijni urzędnicy zapewniają, że jeśli będzie taka konieczność, Komisja pokryje dodatkowe koszty, w tym przejazd osoby towarzyszącej lub psa opiekuna.

Bilety są ważne przez rok, a w związku z niepewną sytuacją pandemiczną rezerwację będzie można przesuwać prawie do ostatniej chwili za pomocą aplikacji mobilnej.

Najchętniej aplikują Niemcy i Włosi

Program DiscoverEU został rozpoczęty w 2018 r. z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. W tym czasie 350 tys. kandydatów walczyło o 70 tys. dostępnych biletów.

Program był najbardziej popularny wśród Niemców, którzy złożyli 53,5 tys. zgłoszeń i otrzymali ponad 11 tys. biletów. Na drugim miejscu są Włosi (ponad 55 tys. zgłoszeń i 8,3 tys. biletów), a trzeci - Hiszpanie (36,8 tys.tys zgłoszeń i prawie 6,5 tys. biletów).

Spośród 22,5 tys. Polaków, którzy zgłosili się do poprzednich edycji, bilety uzyskały 5242 osoby.

ZOBACZ: Komisja Europejska zatwierdziła mapę pomocy regionalnej w Polsce na lata 2022-2027

Program przeznaczony jest głównie dla uczniów i absolwentów szkół średnich oraz studentów. Komisja Europejska podała, że dzięki programowi 66 proc. jego uczestników po raz pierwszy wyjechało pociągiem poza kraj miejsca zamieszkania. Dla wielu z nich była to ponadto pierwsza daleka podróż bez rodziców lub innych dorosłych.

Dwie trzecie badanych przyznało, że gdyby nie unijny projekt nie byłoby ich stać na taki bilet. DiscoverEU został formalnie włączony do nowego programu Erasmus+ na lata 2021-2027, a jego budżet na rok 2022 to 26 mln euro.

WIDEO - Rosyjska szczepionka na koronawirusa. Relacja zaszczepionego dziennikarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/pdb/Deutsche Welle/Polsatnews.pl