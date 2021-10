- Milcz głupi chłopie! Milcz! Chamie skończony - mówiła Wanda Traczyk-Stawska do kontrmanifestantów podczas wystąpienia na Placu Zamkowym w Warszawie. Manifestację, na którą zaprosił w niedzielę Donald Tusk starała się zakłócić przez megafon kontrdemonstracja ze środowisk narodowych. Zareagowała ze sceny Wanda Traczyk-Stawska.

- Milcz głupi chłopie! Milcz! Chamie skończony, bo ja jestem żołnierzem, który pamięta jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli - mówiła ze sceny Wanda Traczyk-Stawska.

Dodała, że na scenie jest po to, "by wołać w ich imieniu. Nikt, nigdy nie wyprowadzi nas z Europy".

- Kochani, byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi, bo my tu rodziliśmy się od początku. Tu są nasze korzenie, a my mamy w haśle "za naszą wolność i waszą" i to jest nasza Europa i nikt nas z niej nie wyprowadzi - mówił podczas przemówienia Traczyk-Stawska.

Podczas przemówienia uczestniczki powstania warszawskiego słychać było okrzyki przez megafon zebranych w pobliżu kontrmanifestantów ze środowisk narodowych.

- Milcz, głupi chłopie. Milcz, milcz, milcz, chamie skończony. Milcz, bo ja jestem żołnierzem, który pamięta jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli, ja tu po to jestem żeby wołać w ich imieniu. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z mojej ojczyzny, która jest Polską, ale także nikt z Europy, bo Europa to moja matka także - odpowiedziała Traczyk-Stawska.

Protest 100 tysięcy na Placu Zamkowym

Na Placu Zamkowym w Warszawie po godz. 18 rozpoczęła się manifestacja poparcia dla obecności Polski w Unii Europejskiej. Inicjatorem wiecu jest lider PO Donald Tusk. Obok, na Podwalu, trwa również pikieta pod hasłem "Wybieram Polskę" środowisk narodowych.

Uczestnicy prounijnej manifestacji przyszli z flagami UE oraz sztandarami w barwach narodowych. Część z nich ma transparenty z hasłami popierającymi obecność Polski w Unii oraz tęczowe flagi. Uczestnicy wiecu skandują hasło "Zostajemy!".

Warszawski ratusz poinformował, że na Placu Zamkowym zgromadziło się 80-100 tys. ludzi.

Wanda Traczyk-Stawska to była harcerka Szarych Szeregów, uczestniczka Powstania Warszawskiego, przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, z której inicjatywy powstała m.in. Izba Pamięci dokumentująca Rzeź Woli i powstańcze losy cywilnej ludności Warszawy.

