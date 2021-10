Donald Tusk na Placu Zamkowym: Czułem się zobowiązany podnieść alarm w krytycznym momencie

- Nazywam się Donald Tusk, jestem Polakiem, którego państwa Europy wybrały na swojego szefa, szefa Rady Europejskiej ze względu na szacunek dla Polski, ze względu na szacunek dla naszej trudnej i pięknej drogi do niepodległości, do Europy, wybrali ze względu na szacunek dla was - powiedział lider Platformy Obywatelskiej w Warszawie.

"Czułem się zobowiązany podnieść alarm"

- Niech nikt się nie dziwi, że czułem się zobowiązany w tym krytycznym przełomowym momencie podnieść alarm spowodowany decyzjami pseudotrybunału, decyzjami partii rządzącej, która bez owijania w bawełnę i ukrywania czegokolwiek podjęła decyzję o wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej - powiedział były polski premier.

- Ten alarm podnoszę razem z wami. Mówiłem, że nawet jeśli będę sam, to będę stał i podnosił ten alarm, bo to jest sprawa naszej przyszłości, sprawa przyszłości naszych dzieci i wnuków - mówił lider PO.

- Ale nie jestem sam i dobrze wiedziałem, że nie będę sam. Jednak nawet przez myśl mi nie przeszło, że przyjdzie tutaj na Plac Zamkowy i okoliczne ulice tyle tysięcy ludzi, warszawiaków i warszawianek, i Polaków z całej Polski - mówił Tusk ze sceny na Placu Zamkowym.

Lider PO pozdrowił protestujących w wielu innych miejscowościach w całym kraju i za granicą.

Jego zdaniem manifestanci zebrali się "nie tylko po to, aby zaprotestować, przeciwko temu, co robi ta władza z nasza ojczyzną, ale żeby tez pokazać wszystkim, nie tylko sobie samym, że jesteśmy gotowi nie tylko do manifestacji, ale jesteśmy gotowi do zwyciężania - powiedział. Dziękował organizacjom takim jak: Komitet Obrony Demokracji, Akcja Demokracja, Wolne Sądy, Strajk Kobiet i innych. - Podtrzymaliście nadzieję, wiarę w zwycięstwo. I dlatego jest nas tutaj dziś tak wiele w Warszawie i całej Polsce - mówił.

"Pseudotrybunał, grupa przebierańców"

- Pseudotrybunał, grupa przebierańców przebranych w sędziowskie togi na polecenie prezesa rządzącej partii, gwałcąc polską konstytucję postanowiła wyprowadzić naszą ojczyznę z Unii Europejskiej - mówił Tusk.

- To garstka ludzi, która nie waha się użyć każdego możliwego kłamstwa, na przykład w sprawie konstytucji, kłamstwa, że konstytucja RP jest w konflikcie z UE, to jest nieprawda - dodał.

- Ta prawda jest oczywista dla nas, ale tę prawdę musi usłyszeć cała Polska: pseudoustawy, pseudowerdykty, które gwałcą i traktaty europejskie, i konstytucję, naszej ojczyzny. Tak jak przez ostatnie lata, tak i dzisiaj macie prawo i obowiązek głośno krzyczeć "konstytucja". To my bronimy konstytucji, to my bronimy Rzeczypospolitej przed uzurpatorami - powiedział lider PO.

Tusk zaznaczył, że na manifestację zaproszonych zostało wiele osobistości, które chcą powiedzieć, że "miejsce Polski jest w Europie, Europa jest tutaj, a Polska jest jednym z najważniejszych członków wielkiej wspólnoty zachodu".

"Zwyciężymy, bo jest nas więcej"

Wymienił byłego premiera Leszka Millera, Leszka Moczulskiego, założyciela Konfederacji Polski Niepodległej, "który całe życie walczył z partią Leszka Millera, a dzisiaj razem tutaj będzie dawał świadectwo o jak ważną sprawę walczymy" - dodał. Wspomniał o zaproszeniu liderów ruchów społecznych i partii opozycyjnych.

- Jesteśmy tutaj razem, bo wtedy kiedy byliśmy razem, czy to była pierwsza Solidarność, te 10 mln ludzi, czy wtedy kiedy 14 milionów Polaków zagłosowało w referendum za przystąpieniem do UE, wtedy wygrywaliśmy. Zawsze kiedy byliśmy razem w najważniejszych sprawach, wygrywaliśmy - mówił były szef Rady Europejskiej. - I teraz też zwyciężymy, bo jest nas więcej - dodał.

- Wiemy dlaczego oni chcą wyjść z Unii. Żeby bezkarnie gwałcić prawa obywateli, gwałcić zasady demokracji, kraść bez opamiętania. Przecież tak naprawdę o to dokładnie chodzi - powiedział lider PO ze sceny na Placu Zamkowym.

Przypomniał, że kanclerz Austrii "silny człowiek, szef rządzącej partii, szef rządu" podał się do dymisji dlatego, że policja chciała sprawdzić, czy publiczne pieniądze były trafiły do mediów by dobrze pisać o partii rządzącej. - Wyobraźcie sobie rząd, ekipę PiS, która ma się podać do dymisji dlatego, że wykorzystuje publiczne pieniądze, w mediach na promowanie własnej partii. Oni wszyscy musieliby się podać do dymisji, chyba tylko kot prezesa by się uchował przed dymisją - powiedział Tusk.

Tusk: "Tylko razem możemy ich zatrzymać"

- Protestuje cała Polska - powiedział wcześniej ze sceny na Placu Zamkowym w Warszawie europoseł KO Bartosz Arłukowicz. - Polski w Europie chcą ludzie z lewej strony, z prawej strony i ze środka - mówił witając przedstawicieli miast z całej Polski. - Zima nie przychodzi z dnia na dzień - wołał europoseł KO. - Nie przymykajcie oczu, nie możemy usypiać, musimy być czujni, musimy być razem - dodał.

"Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, w niedzielę na Plac Zamkowy w Warszawie, godzina 18. Tylko razem możemy ich zatrzymać" - napisał Tusk na Twitterze przed protestem. W ten sposób zareagował na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który w czwartek uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją.

Za niezgodny z konstytucją Trybunał uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, jak i przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

Według danych Komitetu Obrony Demokracji, demonstracje zaplanowano w niedzielę w kilkudziesięciu polskich miejscowościach. Chodzi m.in. o Łódź, Gdańsk, Gdynię, Sopot, Poznań, Lublin, Częstochowę, Kraków, Rzeszów, Włocławek, Szczecin, Opole czy Katowice.

