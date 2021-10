- To bardzo poważna sprawa, to atak na Unię Europejską, a w praktyce ryzyko wyjścia Polski ze Wspólnoty - powiedział w piątek francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune, komentując orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości konstytucji nad prawem unijnym.



Decyzję Trybunału Konstytucyjnego skomentował europoseł Jan Olbrycht. - Szczerze mówiąc, to jestem zaskoczony wyrokiem TK - powiedział w "Graffiti" europoseł PO. - Chodziło o wykonanie prostego zadania, o to aby premier Morawiecki dostał argumentację, by nie wykonywać wyroku trybunału - dodał.

