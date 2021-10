Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders odnosząc się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, powiedział, że jest on "kwestią prawną". Zapytany, czy wyrok TK to krok w stronę wyjścia Polski z Unii Europejskiej odpowiedział, że to "analiza polityczna".

- Mamy coraz więcej obaw co do rozwoju sytuacji w Polsce. Jesteśmy zaangażowani w różne procedury, by bronić niezależności systemu sprawiedliwości, de facto, aby bronić praw obywatelskich w Polsce jak i we wszystkich państwach członkowskich - powiedział komisarz Reynders.

Będzie reakcja Komisji Europejskiej

Jak dodał, jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, jaka będzie reakcja Komisji Europejskiej na wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego. - Oczywiście zareagujemy, tak jak to robiliśmy w ostatnich tygodniach i miesiącach - powiedział. Według niego analizie zostanie poddana możliwość wykorzystania wszelkich możliwych i najbardziej skutecznych narzędzi traktatowych, i tych najnowszych jak mechanizm warunkowości w unijnym budżecie - stwierdził.

Komisarz @reynders "jesteśmy strażnikami traktatów, dlatego (w odpowiedzi na wyrok TK w Polsce) przeanalizujemy wykorzystanie wszelkich możliwych i najbardziej skutecznych narzędzi traktatowych i tych najnowszych jak mechanizm warunkowości w unijnym budżecie" @PolsatNewsPL pic.twitter.com/jmrDnVbtBH — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) October 8, 2021

Ostrzegł także, że Komisja Europejska złożyła wniosek o kary finansowe dla Polski za niewypełnienie wyroków TSUE z lipca.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro komentuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Dzienne grzywny miałyby być wyższe od tych za niezastosowanie się do zabezpieczenia wydanego przez TSUE ws. Turowa.

Komisarz @dreynders komentując wyrok TK przypomina, że KE złożyła wniosek o kary finansowe dla Polski za niewypełnienie wyroków TSUE z lipca br i "czeka na decyzje TSUE o dziennych grzywnach dla Polski" (mają być wyższe od tych za Turów). pic.twitter.com/DhCysAeWsr — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) October 8, 2021

Europejski polityk wyraził obawę, czy polscy sędziowie będą w swoich orzeczeniach stosować te same podstawy i zasady, co pozostali sędziowie w Unii.

Komisarz @dreynders o wyroku TK "polscy sędziowie to również europejscy sędziowie, dlatego musimy być pewni, że stosują w swoich orzeczeniach te same podstawy i zasady, co pozostali sędziowie w UE". więcej w @PolsatNewsPL pic.twitter.com/fBXJ8ilwD0 — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) October 8, 2021

"Pierwszy wyrok przeciwko traktatom"

Reynders był pytany o komentarz do tego, że Polska nie jest pierwszym krajem, który wydaje taką decyzję, a wcześniej podobną wydał m.in. Trybunał Konstytucyjny w Niemczech.

- Po raz pierwszy mamy do czynienia z wyrokiem przeciwko traktatom. Jest jasne, że w wyroku są pewne komentarze o wyższości konstytucji polskiej nad traktatami - powiedział komisarz. - To powód, dla którego powiedziałem, że mamy coraz więcej obaw co do sytuacji. Jednak będziemy reagować we wszystkich sytuacjach, gdy będziemy uważali, że jest potrzeba ochrony obywateli - odpowiedział.

Komisarz @dreynders tłumaczy, że wyrok polskiego TK jest dużo mocniejszy od decyzji niemieckiego sądu z Karlsruhe, bo po raz pierwszy w historii UE "bezpośrednio uderza w unijne traktaty i otwarcie mówi o prymacie polskiego prawa nad europejskim" więcej w @PolsatNewsPL pic.twitter.com/LHf9gU3ogZ — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) October 8, 2021

Reynders poinformował, że Unia Europejska będzie reagować, ale "nie będzie to natychmiastowa reakcja".

ZOBACZ: Josep Borrell komentuje wyrok TK. "Nadrzędność prawa UE jest jednym z filarów wspólnoty"

- Nie działamy jak Twitter, ale podejmiemy działania i wkrótce je zobaczycie - powiedział polityk Dorocie Bawołek, korespondentce Polsat News w Brukseli.

Komisarz @dreynders o wyroku TK "jesteśmy bardzo zaniepokojeni, ale mamy swoje zasady,reagując na wyrok musimy również działać z poszanowaniem praworządności, dlatego to nie będzie natychmiastowa reakcja, nie działamy jak twitter, ale podejmiemy działania i wkrótce je zobaczycie" pic.twitter.com/Z4V4ZYbsG7 — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) October 8, 2021

TK: konstytucja nad prawem europejskim

W czwartek Trybunał Konstytucyjny uznał po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją.

Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

ZOBACZ: Parlament Europejski chce wezwać Morawieckiego do wycofania wniosku z Trybunału Konstytucyjnego

"Wynik TK potwierdza to, co wynika z treści konstytucji, że prawo konstytucyjne ma wyższość nad innymi źródłami prawa" - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w czwartkowym wpisie na Facebooku. Zaznaczył, że Polska ma takie same prawa jak inne państwa i chce, by były one respektowane.

Morawiecki podkreślił równocześnie, że wejście Polski do UE było "jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich dziesięcioleci", a "miejsce Polski jest i będzie w europejskiej rodzinie narodów".

hlk/ml/Polsat News/Polsatnews.pl/PAP