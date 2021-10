Przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z konstytucją - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny.

ZOBACZ: TK ogłosił wyrok. Niektóre przepisy traktatu UE niezgodne z konstytucją

Jak uznali sędziowie TK, niekonstytucyjny jest przepis europejski, uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm.

WIDEO: Trybunał Konstytucyjny zdecydował o wyższości prawa krajowego. Materiał "Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... ZOBACZ WIĘCEJ: Komisja Europejska: orzeczenie TK budzi poważne obawy ZOBACZ WIĘCEJ: Sędziowie TK w zdaniach odrębnych: sprawę należało umorzyć, wyrok pogłębi chaos prawny ZOBACZ WIĘCEJ: "Trybunał Konstytucyjny nie wyklucza usunięcia orzeczeń TSUE z polskiego porządku prawnego" ZOBACZ WIĘCEJ: Wyrok TK ws. wyższości prawa krajowego nad unijnym. Politycy komentują decyzję Trybunału ZOBACZ WIĘCEJ: TK ogłosił wyrok. Niektóre przepisy traktatu UE niezgodne z konstytucją

Politycy komentują wyrok TK. PiS popiera, opozycja krytykuje

Z decyzji Trybunału zadowoleni są politycy związani z obozem rządzącym, m.in. wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński czy rzecznik rządu Piotr Müller.

- (Gdyby TK stwierdził inaczej) to by oznaczało po pierwsze - że Polska nie jest suwerennym państwem, a po drugie - że w Polsce nie ma demokracji, bo nie ma obywateli (...). W sferach, w których się nie zgodziliśmy, żeby to zostało przejęte nawet częściowo przez Unię Europejską obowiązują tylko polskie przepisy i Unia Europejska nic do tego nie ma, i nie ma prawa się wtrącać. To dotyczy m.in. wymiaru sprawiedliwości - komentował Kaczyński.

Natomiast rzecznik rządu przypomniał, że wyrok TK "w zasadniczej części uwzględnia wniosek premiera Mateusza Morawieckiego". "Nadrzędność prawa konstytucyjnego nad innymi źródłami prawa wynika literalnie z Konstytucji RP. Dzisiaj (po raz kolejny) wyraźnie potwierdził to Trybunał Konstytucyjny" - ocenił w mediach społecznościowych.

Donald Tusk wezwał na Plac Zamkowy. Chce bronić "Polski europejskiej"

Przedstawiciele opozycji obawiają się jednak m.in., że to początek wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

- Ten wyrok jest bardzo poważnym krokiem oddalającym nas od zasad prawodawstwa i sprawiedliwości i praworządności, które są standardami w UE – powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO).

ZOBACZ: Komisja Europejska: orzeczenie TK budzi poważne obawy

Z kolei zdaniem Krzysztofa Śmiszka z Lewicy, "wyrok TK to prymitywna instrukcja jak łamać prawo europejskie", a Trybunał "powiedział to, co chce usłyszeć Kaczyński: że jest konflikt pomiędzy konstytucją a przepisami unijnymi".

- Za ten sztuczny konflikt, za to zderzenie z instytucjami unijnymi zapłacą Polacy - uznał poseł Lewicy.



Do decyzji TK odniósł się też lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. "Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, w niedzielę na Plac Zamkowy w Warszawie, godzina 18. Tylko razem możemy ich zatrzymać" - napisał w czwartkowy wieczór na Twitterze.

Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, w niedzielę na Płac Zamkowy w Warszawie, godzina 18. Tylko razem możemy ich zatrzymać. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 7, 2021

WIDEO - Krzyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Przerwane wystąpienie premiera Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/Polsatnews.pl