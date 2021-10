W czwartek TK uznał po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją.

Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

Ziobro: historyczne orzeczenie TK

Zbigniew Ziobro odniósł się w czwartek na Twitterze do decyzji TK, którą nazwał "historycznym orzeczeniem". Jak stwierdził minister, "Trybunał wyznaczył konstytucyjne granice integracji europejskiej oraz dopuszczalnej ingerencji UE w polskie sprawy".

Ziobro dodał w kolejnym wpisie, że "bezprawne działania wykraczające poza traktaty nie stanowią dla Polski wiążącego prawa międzynarodowego. Bo nie są legitymizowane przekazaniem kompetencji na rzecz UE". - To też konsekwencja orzeczenia TK - zaznaczył.

Minister wskazał ponadto, że "TK postawił tamę anarchizacji sądownictwa i całego państwa. Potwierdził nadrzędność Konstytucji RP nad prawem UE i politycznymi orzeczeniami TSUE".

Premier: nie jesteśmy w UE nieproszonym gościem

"Wynik TK potwierdza to, co wynika z treści konstytucji, że prawo konstytucyjne ma wyższość nad innymi źródłami prawa" - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w czwartkowym wpisie na Facebooku.

Zaznaczył, że Polska ma takie same prawa jak inne państwa i chce, by były one respektowane.

