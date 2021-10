Od 11 października we Włoszech w teatrach, kinach i salach koncertowych dostępnych będzie 100 procent miejsc - postanowił w czwartek rząd Mario Draghiego. "Nareszcie cała kultura zaczyna żyć" - powiedział odpowiedzialny za nią minister Dario Franceschini.

We wszystkich placówkach kultury obowiązywać będzie nadal wymóg maseczek i posiadania tzw. zielonego paszportu, czyli przepustki sanitarnej, potwierdzającej szczepienie przeciwko COVID-19, wyleczenie z koronawirusa lub negatywny wynik tekstu.

Włochy: zachęcamy do powrotu na wydarzenia

- Od dłuższego czasu jesteśmy przekonani o całkowitym bezpieczeństwie tych miejsc dzięki użyciu green pass i wszystkich kroków prewencyjnych; od kontroli temperatury po stosowanie maseczek - oświadczył minister Franceschini.

Informując o zniesieniu limitów zajętych miejsc podkreślił: "Zachęcamy Włochów do powrotu na wydarzenia kulturalne w spokoju i bezpieczeństwie".

ZOBACZ: Włochy. Cała rodzina trafiła do szpitala. Monter anteny przekonał ich by się nie szczepili

W muzeach zniesiony będzie wymóg zachowania dystansu jednego metra między zwiedzającymi. W tym samym dekrecie rządu zapisano, że na imprezach sportowych zajętych może być do 75 procent miejsc w obiektach otwartych i do 60 procent w zamkniętych.

Limit w dyskotekach i klubach tanecznych wynosić będzie do 75 procent w miejscach otwartych i do połowy w zamkniętych salach.

Włochy: leczenie nieszczepionych to 64 mln euro miesięcznie

Sytuacja koronawirusowa we Włoszech poprawia się. Zaszczepionych w pełni jest 80 procent obywateli Włoch. Od pięciu tygodni w kraju spada liczba zgonów, zakażeń i osób hospitalizowanych. W czwartek ministerstwo zdrowia poinformowało, że minionej doby na COVID-19 zmarło we Włoszech 41 osób i stwierdzono prawie 3 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. W szpitalach przebywa ponad 3200 chorych, w tym 403 na intensywnej terapii.

ZOBACZ: Sondaż: 24 proc. Polaków uważa, że paszporty covidowe naruszają swobody obywatelskie

W analizie opracowanej na Uniwersytecie Katolickim z Mediolanu poinformowano, że w okresie od 20 sierpnia do 19 sierpnia we włoskich szpitalach leczono około 5800 osób na zwyczajnych oddziałach covidowych i prawie 700 na intensywnej terapii. Zaznacza się zarazem, że 94 procent tych chorych nie wymagałoby hospitalizacji, gdyby zostali zaszczepieni.

Leczenie osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19, które trafiają do szpitala, kosztuje służbę zdrowia we Włoszech 64 miliony euro miesięcznie - to dane z przedstawionego w czwartek raportu.

Szczepienia we Włoszech zakończyło około 80 procent ludności kraju w wieku powyżej 12 lat. 229 tysięcy osób otrzymało już tzw. dawkę przypominającą.

WIDEO - Honduras. Pożar na wyspie Guanaja. Ewakuowano setki mieszkańców Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/PAP