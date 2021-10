Na polecenie prokuratury zatrzymano osiem osób w śledztwie dotyczącym śmierci obywatela Ukrainy - poinformowała w czwartek p.o. rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Ewa Obarek.

Dodała, że cztery osoby to policjanci. Jak przekazała, prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie podaje na razie więcej informacji.

Do tragedii doszło 30 lipca br. Policję powiadomili ratownicy pogotowia ratunkowego, którzy zostali wezwani do interwencji na przystanku MPK we Wrocławiu. Zdaniem służb, pijany mężczyzna był agresywny, a ponieważ nie było wskazań, by musiał trafić do szpitala, funkcjonariusze zawieźli go do izby wytrzeźwień. 25-latek tam zmarł, a śledztwo w sprawie jego śmierci zostało przeniesione do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, a w ostatnich dniach poza obręb dolnośląski - do Szczecina. Jak podały wcześniej lokalne media, obywatel Ukrainy miał być bity, duszony, użyto wobec niego pałki i gazu.

W związku ze sprawą komendant wojewódzki policji we Wrocławiu zwolnił ze służby trzech policjantów, którzy brali udział w interwencji.

