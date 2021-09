Ratownicy zabrali do karetki zwłoki 34-letniego Bartosza, a potem nie wiedzieli, co z nimi zrobić - wynika z nagrań zapisu ich rozmów, do których dotarł Onet. Zastanawiali się, kto powinien stwierdzić zgon i gdzie przewieźć ciało.

Z nagrań wynika, że gdy medycy dotarli na miejsce, mężczyzna już nie żył. Policja twierdzi, że mężczyzna zmarł dopiero w szpitalu.

Na nagraniu słychać głos z dyspozytorni: "No to w jakim celu wy go wzięliście do karetki, jeżeli okazało się, że pacjent nie żyje?". Ratowniczka odpowiada: "No bo jeszcze on był w kajdankach i trzeba było go wziąć, żeby wszystkie tam parametry, bo na tym deszczu na ulicy nie mieliśmy co badać".

Na jednym z kolejnych nagrań dyspozytor dopytuje: "To ty masz te zwłoki na pokładzie?". Ratowniczka wyjaśnia, że gdy byli na SOR, jeden z lekarzy wykrzyczał im, że są nieporadni. Od doktora mieli usłyszeć: "To już trzecie zwłoki przywozicie w tym tygodniu, SOR nie jest od stwierdzenia zgonów".

"Policja nie podjęła też reanimacji"

Nagrania potwierdzają to, co już wcześniej mówiła ratowniczka, do której dotarła "Interwencja" Polsatu: "On nie żył, on już zimny był, bo to i deszcz padał. Był blady, siny, poobcierany" - mówiła kobieta, podkreślając, że kiedy dotarli na miejsce mężczyzna nie dawała żadnych oznak życia.

Reporter "Interwencji": A jeżeli był bez oznak życia, to dlaczego go nie reanimowaliście?

Ratowniczka: - No, bo policja nie podjęła też reanimacji. My przejmujemy reanimację i jest kontynuowana. A jeżeli nie ma, a on leżał bez niczego, źrenice szerokie.

Jeśli nie żył, to dlaczego go w ogóle wzięli do karetki? Czemu tam nie wezwali karawanu na miejsce?

- Bo karawan nie weźmie zwłok, jeżeli nie ma dokumentów. Musi być dokument wydany przez lekarza: protokół zgonu, żeby zawieźć do prosektorium.

Policja twierdzi, że żył

6 sierpnia w Lubinie, po interwencji policji zmarł 34-letni mieszkaniec tego miasta. Policja utrzymuje, że kiedy przekazywano mężczyznę służbom medycznym, ten wciąż żył.

ZOBACZ: Lubin. Śmierć Bartosza S. po interwencji policji. Złożono zawiadomienie o podejrzeniu mataczenia

Prokuratura Rejonowa w Lubinie wszczęła śledztwo pod kątem przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji oraz nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego. Decyzją Prokuratury Krajowej śledztwo zostało następnie przekazane Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

