31-letnia nauczycielka z Florydy została aresztowana przez policję pod zarzutem wielokrotnego współżycia z 14-letnim uczniem. Do zbliżeń dochodziło w samochodzie nauczycielki. Sprawa wyszła na jaw, gdy rodzina znalazła w telefonie nastolatka erotyczne zdjęcia i wiadomości od kobiety.

31-letnia Brittiny Lopez-Murray, nauczycielka prowadząca zajęcia z teatru została aresztowana w poniedziałek. Usłyszała zarzuty molestowania, naruszenia nietykalności cielesnej i współżycia seksualnego z dzieckiem.

Kobieta pracując w gimnazjum miała nawiązać bliską relację z jednym ze swoich 14-letnich uczniów.

Seks w samochodzie

Nauczycielka i uczeń początkowo flirtowali ze sobą przez SMS-y. W jednej z wiadomości kobieta miała wyznać chłopcu co do niego czuje. Znajomość szybko przeszła na wyższy poziom, kobieta zaczęła się umawiać z uczniem i uprawiać z nim seks.

Do zbliżeń dochodziło w samochodzie nauczycielki, która odbierała ucznia z zajęć koszykówki.

Sprawa wyszła na jaw, gdy siostra 14-latka, widząc że ten stara się przed nią coś ukryć, odnalazła w jego telefonie erotyczne wiadomości i zdjęcia 31-latki. W wysyłanych do chłopca wiadomościach, nauczycielka zachęcała go również do wysyłania swoich erotycznych zdjęć.

Siostra 14-latka o całej sprawie zaalarmowała ojca, który zawiadomił organy ścigania.

"Jej umowa zostanie rozwiązana"

Według organizacji nadzorującej szkolnictwo na Florydzie, nauczycielka pracowała w szkole od czterech lat i przez ten czas nie było na nią żadnych skarg.

"Jesteśmy zasmuceni i rozczarowani tymi poważnymi zarzutami. (...) Podejmujemy wszelkie środki, aby zapewnić naszym uczniom edukację w bezpiecznym środowisku" - głosi treść oświadczenia Miami-Dade County Public Schools.

Jak poinformowano, "wszyscy pracownicy przechodzą szkolenie i mają obowiązek przestrzegać zasad postępowania etycznego".

"Szkoda, że ​​pomimo naszych wysiłków, działania niektórych osób są sprzeczne z tym, czego od nich oczekujemy. W zawiązku z aresztowaniem nauczycielki jej umowa zostanie rozwiązana - dodano.

