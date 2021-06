Do tragicznego wypadku doszło w środę podczas wycieczki jednej z lwowskich szkół. Uczeń podszedł za blisko wodospadu, wpadł do wody i zginął. Dwoje nauczycieli trafiło do szpitala - kobieta dostała ataku serca, a mężczyznę, który próbował ratować ucznia, hospitalizowano z powodu hipotermii.