Jak zaznacza w niedawnej nocie wysłanej do członków Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB) arcybiskup Jerome Listecki, niedawno Komisja Spraw Kanonicznych i Zarządzania Kościołem amerykańskiego episkopatu została poinformowana o przypadkach wykrycia, że kobieta, która podawała się za mężczyznę została nieświadomie przyjęta do seminarium lub do domu formacyjnego instytutu życia konsekrowanego. Metropolita Milwaukee jest przewodniczącym komisji spraw kanonicznych USCCB.

ZOBACZ: Ks. Isakowicz-Zaleski o pedofilii w Kościele. "Tylko niezależna komisja uleczy sytuację"

Abp Listecki, zaznaczył, że w jednym z przypadków osoba uzyskała "akta sakramentalne tak, aby odzwierciedlić jej nową tożsamość". "We wszystkich przypadkach w dokumentacji medycznej lub psychologicznej tych osób nic nie wskazywało na przebyte terapia lub odpowiednie operacje" - czytamy w nocie. Podkreślił, że żaden z biologicznie żeńskich seminarzystów nie przyjął święceń. Nota arcybiskupa nie określa, które seminaria lub domy formacyjne w USA przyjęły biologiczną kobietę, która przedstawiała się jako mężczyzna, nie wyjaśniono też, czy te przypadki miały miejsce w Stanach Zjednoczonych czy gdzie indziej.

Możliwe wymaganie testu DNA

Arcybiskup stwierdził, że został zachęcony przez Komisję Spraw Kanonicznych i Zarządzania Kościołem do wysłania noty do swoich współbraci biskupów, aby mogli "zachować szczególną czujność w rozpoczynającym się nowym roku formacji seminaryjnej". Jako doktor prawa kanonicznego, zauważył, że konieczne jest, "aby biskup diecezjalny przyjmował do wyższego seminarium duchownego i promował do święceń tylko tych mężczyzn, którzy posiadają wymagane cechy fizyczne i psychiczne", i że biskup "może wymagać różnych środków, aby ustalić moralną pewność w tym względzie".

We wspomnianej nocie zaznacza, że niektórzy członkowie Komisji Spraw Kanonicznych i Zarządzania Kościołem zauważyli, iż biskup mógłby rozważyć wymaganie testu DNA lub, co najmniej, zaświadczenia od eksperta medycznego wybranego przez biskupa, aby upewnić się, że kandydat jest mężczyzną".

ZOBACZ: Poznań. Wyrok w sprawie obrzucenia drzwi kościoła jajkami. "Niczego się nie wypieram"

Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1024 wyraźnie stwierdza, że "święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna ochrzczony". Natomiast w przypadku, gdyby ktoś świadomie usiłował dokonać tego aktu, na mocy samego czynu objęty jest ekskomuniką (zarówno usiłujący wyświęcić, jak i osoba usiłująca przyjąć święcenia).

WIDEO - Krzyki pasażerów, płomienie widoczne przez okno. Jest nagranie z wnętrza płonącego samolotu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/KAI