33-letni mężczyzna wszedł w środę rano do kościoła św. Józefa Oblubieńca na Pomorzanach w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) z butelką piwa. Gdy okazało się, że wejście do nawy głównej jest zamknięte, napastnik zaczął demolować przedsionek świątyni. M.in. rzucał krzesłem w oszklone drzwi, pluł na ściany.

Zdemolował wejście do kościoła

W pewnym momencie agresor zdjął ze ściany zawieszony tam duży krzyż i rzucił nim o podłogę. Następnie oparł symbol o ścianę i kopiąc złamał go. Górny fragment krzyża oparł o ścianę odwracając do góry nogami.

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez parafialny monitoring. Do zapisu dotarła telewizja Polsat News. Z nagrania wynika, że po zdemolowaniu przedsionka mężczyzna skierował się na schody prowadzące do świątyni, gdzie podszedł do niego wezwany przez parafiankę ksiądz wikary, który pełni posługę w parafii od sierpnia. Napastnik przez chwilę słuchał kapłana, a następnie zamachnął się i uderzył go pięścią w twarz. Uderzenie było tak silne, że wikariusz zachwiał się. W tym czasie sprawca uciekł.

ZOBACZ: Pożar plebanii w Nowym Stawie. Znaleziono zwęglone zwłoki księdza

Na miejsce przyjechała wezwana policja. Jak przekazała oficer prasowa szczecińskiej Komendy Miejskiej Policji mł. asp. Ewelina Gryszpan, 33-letni mężczyzna został natychmiast zatrzymany przez funkcjonariuszy.

- Na miejscu zatrzymano 33-latka, który jest dobrze znany policji. Wcześniej był notowany. Teraz policjanci z Komisariatu Szczecin Śródmieście pod nadzorem prokuratury prowadzą w tej sprawie dochodzenie - powiedziała mł. asp. Gryszpan.

- Toczy się ono w sprawie znieważenia przedmiotu czci religijnej, a w kwestii pobicia księdza wstępnie w kierunku uszkodzenia ciała - wyjaśniła policjantka.

WIDEO: Atak na księdza nagrały kamery monitoringu

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Operacja rekonstrukcji żuchwy księdza

P.o. rzeczniczki prasowej szczecińskiej Prokuratury Okręgowej Ewa Obarek przekazała, że postępowanie na razie prowadzone jest "w sprawie". Jak dodała, cały czas gromadzony jest materiał dowodowy.

Okazało się także, że duchowny wskutek ataku doznał obrażeń i ze złamaną żuchwą trafił do szpitala. Ma także krwiak i wybity ząb.

ZOBACZ: Siemianowice Śląskie. Zabił własną matkę nożem. Do umierającej wezwał księdza

- W piątek rano w jednym ze szczecińskich szpitali rozpoczęła się operacja rekonstrukcji szczęki księdza - ustalił reporter Polsat News Wojciech Gaweł.

Mężczyzna wciąż nie został przesłuchany, przebywa w szpitalu. Prokuratura zleciła badania na obecność alkoholu, środków psychotropowych i psychoaktywnych oraz badania psychiatryczne. Dopiero po ich zakończeniu będzie można przesłuchać sprawcę, który wcześniej popełniał przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu - dowiedział się reporter Polsat News.

WIDEO - Grzegorz Braun do ministra Niedzielskiego: będziesz pan wisiał. Oburzenie w Sejmie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/grz/Polsat News/Polsatnews.pl