Mamy nasze propozycje dotyczące wzmocnienia polskiej suwerenności - powiedział w środę wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, pytany o to, co PiS chciałoby zmienić w konstytucji.

Fogiel pytany był w środę w RMF FM, co PiS chciałoby zmienić w konstytucji w kontekście propozycji Donalda Tuska zmiany art. 90 konstytucji i wpisania, że dla wypowiedzenia umowy międzynarodowej potrzebna jest w parlamencie większość 2/3 głosów oraz wypowiedzi wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego (PiS), który ocenił ten pomysł jako absurdalny, ale nie wykluczył wprowadzenia zmian w konstytucji.

Wicerzecznik PiS podkreślił, że pomysł lidera PO jest nie tylko absurdalny, ale "jest gestem czysto propagandowym". - Nie da się wyjść z Unii Europejskiej przez jedno głosowanie w Sejmie. Chciałbym, aby zostało zdementowane to, co opowiada Donald Tusk. Jeżeli mamy rozmawiać w ogóle otwarcie o zmianach w konstytucji dotyczących naszej bytności w Unii Europejskiej, to rozmawiajmy całościowo - powiedział Fogiel.

Co partia rządząca chciałaby zmienić?

Na pytanie, czy PiS będzie chciało zmieniać konstytucję "ręka w rękę" z PO, wicerzecznik PiS odparł: - Mamy nasze propozycje dotyczące wzmocnienia polskiej suwerenności albo powtórzenia pewnych sformułowań, które są już w traktatach dotyczące kompetencji.

Pytany, czy może powiedzieć konkretnie, co partia rządząca chciałaby zmienić w konstytucji, wicerzecznik PiS powiedział, że "są pewne kwestie na przykład ten dotyczący sporu ws. wyższości krajowej konstytucji nad zapisami traktatowymi". - Jest orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, które o tym mówi, ale jest to cały czas orzecznictwo Trybunału, a nie wynika to wprost z konstytucji. Więc na przykład wpisanie tego - zaznaczył Fogiel.

Druga kwestia - jak mówił - dotyczy podziału kompetencji. - Które kompetencje traktaty przyznają Unii, a które zostają w państwach członkowskich - podkreślił wicerzecznik PiS.

- Być może skoro są wątpliwości dotyczące tego, czy na przykład sądownictwo jest domeną krajową, czy unijną, to może należałoby w konstytucji wymienić, które kategorie spraw należą do spraw państw członkowskich - powiedział Fogiel. - Nikt nie mówi o wpisywaniu do konstytucji obowiązku członkowska w Unii Europejskiej, mówimy jedynie o wzmocnieniu naszej pozycji - dodał poseł PiS.

Konwencja krajowa PO

Podczas niedawnej konwencji krajowej PO lider ugrupowania Donald Tusk zaproponował prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu wspólne przedsięwzięcie - wpisanie do art. 90 konstytucji, że dla wypowiedzenia umowy międzynarodowej potrzebna jest w parlamencie większość 2/3 głosów. Tusk ocenił, że "PiS i Kaczyński chcą wyprowadzić Polskę z UE", ale jeśli tak nie jest, to PiS powinien zgodzić się na jego propozycję zmiany w konstytucji.

Artykuł 90 konstytucji zakłada m.in., że ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikowanie umowy międzynarodowej - na podstawie której Polska może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach - jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Projekt KO zakłada zapisanie w tym artykule, że taki sam tryb obowiązywałby także w przypadku wypowiedzenia takiej umowy.

Projekt ustawy o zmianie konstytucji może złożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

aml/PAP