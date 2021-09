Prezydent bierze w środę udział w posiedzeniu Rady ds. Ochrony Zdrowia pt. "System ochrony zdrowia odporny na kryzysy – w jakim kierunku planować zmiany".

W swym wystąpieniu Andrzej Duda podkreślił, że "dziś mamy już spory bagaż doświadczeń w zmaganiu się z najpoważniejszym wyzwaniem, jakie w ogóle pojawiło się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, a mianowicie - pandemią koronawirusa". Prezydent zaznaczył, że z perspektywy czasu da się ocenić, które decyzje "podjęte w tym okresie kryzysowym były lepsze, które były gorsze".

- Ale trzeba powiedzieć sobie jedno - generalnie się udało przetrwać najgorszy jak do tej pory okres - gdy mieliśmy ponad 20 tys. dziennie przypadków stwierdzonych koronawirusa, gdy musieliśmy uruchomić szpitale polowe, de facto gdy nawet w hangarze na lotnisku Okęcie był szpital dedykowany covidowy - ocenił prezydent.

Andrzej Duda: daliśmy radę

- To jest na pewno fakt - daliśmy radę. Nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, by gremialnie zabrakło miejsc w szpitalach dla pacjentów, (...) by zabrakło komuś podstawowych środków ratujących życie, czyli choćby respiratorów, by dla kogoś brakło tlenu. Więc, jak mówię, ogólnie trzeba powiedzieć, że przeszliśmy przez ten najtrudniejszy okres i mamy nadzieję, że już taki więcej nie nastąpi - powiedział.

Prezydent podkreślił jednocześnie, że "z całą pewnością jest dużo elementów, które można by poprawić". Podkreślił, że zasadniczym pytaniem jest to, w jaki sposób działać na przyszłość, "w jaki sposób powinniśmy mieć ustawiony system, by łatwiej i sprawniej był w stanie odpowiedzieć na tego typu nieprzewidziane wcześniej, a bardzo trudne sytuacje".

Jak mówił, drugim zagadnieniem - szerszym i poważniejszym - jest to, jak "system powinien funkcjonować tak, by funkcjonował optymalnie przy danym poziomie finansowania". - Będziemy mieli kolejne zwiększenie poziomu finansowania ochrony zdrowia, zresztą ten wzrost (...) jest bardzo duży w ciągu ostatnich lat - zaznaczył Duda. Jak dodał, chodzi o to, by te środki były wydawane "jak najefektywniej, służąc jak najlepiej pacjentom".

dsk/PAP