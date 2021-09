Opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów dot. covidowych ograniczeń. Większość obowiązujących nakazów i zakazów sanitarnych ma zostać przedłużonych do 31 października. W niektórych przypadkach szykują się jednak zmiany.

Projekt ma zakładać wprowadzenie regulacji dotyczących wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej.

W dokumencie przewiduje też rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP. Dotyczyć ma to osób realizujących prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem ustalające kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica, dla którego określono kontakty.

Według rozporządzenia nakaz zasłaniania ust i nosa nie będzie obowiązywał podczas egzaminów osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

"Niski poziom zajętości łóżek"

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski był pytany w poniedziałek o ewentualne wprowadzenie nowych restrykcji.

- W tej chwili, przy tej liczbie zakażeń, nie przewidujemy zmian restrykcji. Na październik przygotowaliśmy projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który przewiduje przedłużenie tych restrykcji, które mieliśmy w wakacje i we wrześniu – powiedział.

Niedzielski zaznaczył, że w tej chwili najwięcej zajętych łóżek covidowych jest w województwach lubelskim i podkarpackim.

- Mniej więcej w kraju mamy poziom zajętości łóżek ok. 20 proc., a tam są przekroczone wskaźniki trzydziestokilkuprocentowej zajętości – poinformował.

Zdaniem Niedzielskiego pokazuje to korelację większej zajętości łóżek z niższym poziomem wyszczepienia w tych regionach.

- Nie jest tajemnicą, że Lubelskie, a przede wszystkim Podkarpackie, ma stosunkowo niskie wskaźniki wyszczepienia – dodał.

zdr/PAP