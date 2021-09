Całość wywiadu amerykańskiej telewizji Fox News z prezydentem Andrzejem Dudą - którego fragmenty stacja wyemitowała w poniedziałek wieczorem - została już opublikowana na stronie internetowej stacji. Prezydent mówił m.in. o przywiązaniu Polaków do wolności, wyznawanych przez siebie wartościach, sukcesie programu 500 plus i kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej.

Duda określił w czasie kilkunastominutowej rozmowy swoje poglądy jako "raczej konserwatywne".

ZOBACZ: Wywiad Andrzej Duda dla Fox News: opowiadam się za ochroną życia

- Zawsze byłem szczery na temat moich poglądów. Jestem praktykującym chrześcijaninem, modlę się, nie wstydzę się tego w żaden sposób, a rodzina jest dla mnie bezcenna. Wspieram rodziny, mam poglądy pro-life i opowiadam się za obroną życia – zadeklarował.

Program 500 plus

Prezydent opowiedział o programach socjalnych. Zwrócił uwagę na to, że program wsparcia rodziny 500 plus był jedną z jego obietnic wyborczych z 2015 roku i nazwał go "rewolucyjnym".

ZOBACZ: Sondaż CBOS: Duda, Hołownia, Morawiecki liderami rankingu zaufania

Polski prezydent dodał, że program przyniósł wspaniałe efekty, które przerosły związane z nim oczekiwania. Nazwał go najlepszym z wprowadzonych programów socjalnych i podkreślił, że ubóstwo wśród dzieci zostało ograniczone o ponad 90 proc.

- Nigdy wcześniej rodziny nie doświadczyły takiej pomocy. Rodziny te często znajdowały się w trudnej sytuacji, zwłaszcza te wielodzietne – wyjaśnił.

"Inspirujące słowa"

Andrzej Duda opowiadał również w Fox News o kolejnym programie prorodzinnym - wyprawce 300 plus. Prowadzący rozmowę Tucker Carlson określił słowa Andrzeja Dudy o programach wspierających polskie rodziny jako "inspirujące".

Prezydent bronił też rządu i większości parlamentarnej przed zarzutami o łamanie praworządności.

- Obecny rząd wygrał wybory, a po raz kolejny wybrany został w 2019 roku. (…) Ja zostałem ponownie wybrany na prezydenta, a pochodzę z tego samego obozu politycznego – zaznaczył, argumentując, że Polacy są przywiązani do wolności i nie wybraliby nikogo, kto ją ogranicza.

Nie poprze cenzury

Prezydent podkreślił w rozmowie, że polski rząd nie wprowadza żadnych restrykcji wobec mediów społecznościowych. Pytany, czy w Polsce możliwe jest "cenzurowanie poglądów politycznych przez Twittera" (tak stało się w USA, gdzie Twitter zablokował konto byłego prezydenta Donalda Trumpa), Duda odpowiedział, że w Polsce nie zna podobnych przypadków.

- Nigdy o czymś takim nie słyszałem, choć teoretycznie jest to możliwe. Oczywiście absolutnie nigdy bym tego nie poparł, bo to jeden ze sposobów ograniczania wolności słowa – skomentował.

Sporą część wywiadu poświęcono polityce Polski wobec migrantów. Prezydent przypomniał, że Polska w 2015 roku nie zgodziła się na proponowany przez niektóre państwa Unii Europejskiej system rozdzielania migrantów między poszczególne państwa członkowskie.

"Odpowiedzieliśmy bardzo jasno"

- Odpowiedzieliśmy bardzo jasno, że jeśli ktokolwiek chce przyjechać do Polski i szuka pomocy lub wparcia (…), zaakceptujemy taką osobę i udzielimy jej pomocy. Nie zgodziliśmy się jednocześnie na przywożenie do Polski ludzi siłą – argumentował.

Obecny kryzys migracyjny na granicy Polski z Białorusią, jest wynikiem "absolutnie nieodpowiedzialnych, wręcz obłąkańczych jak na międzynarodowe standardy zachowań władz Białorusi" - wyjaśniał Duda.

- Władze białoruskie przerzucają tych ludzi na naszą granicę, tak samo jak na granice z Łotwą i Litwą – opisywał prezydent.

Polityka migracyjna rządu

Podkreślił, że polityka migracyjna polskiego rządu miała i ma poparcie większości mieszkańców kraju i pozostaje w zgodzie z zasadami UE.

- Przede wszystkim wypełniamy nasz europejski obowiązek. Nasza wschodnia granica to granica UE i granica strefy Schengen. Jest naszym obowiązkiem chronić tę granicę przed nielegalną migracją – tłumaczył Duda.

- Amerykanie cieszą się demokracją od setek lat i myślę, że sami doskonale wiedzą czego im potrzeba. Decyzje podejmują w wyborach, wybierając swoich reprezentantów, swojego prezydenta – odpowiedział polski prezydent, proszony przez prowadzącego o porównanie polityki migracyjnej Polski i USA.

Bez wypowiedzi o Sorosie

Mimo prób Carlsona, Duda nie chciał się wypowiadać na temat finansowania polskich organizacji pozarządowych przez amerykańskiego finansistę George'a Sorosa.

- W Polsce mamy wiele różnych organizacji. Mamy wolność słowa, mamy również wolność zgromadzeń. Są więc różne organizacje o charakterze liberalnym, są też bardziej konserwatywne – zaznaczył prezydent.

Wywiad z polskim prezydentem Fox News przeprowadziła w nowojorskiej siedzibie w ubiegły piątek, w czasie jego pobytu na 76. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Został wyemitowany w poniedziałek w programie Tucker Carlson Tonight o godz. 20 czasu nowojorskiego (godz. 2 czasu polskiego we wtorek). Rozmowa jest dostępna na stronie internetowej stacji.

rsr/PAP