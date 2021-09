Szybkość z jaką przemieszcza się lawa w ostatnim czasie zmniejszyła się. Jedna rzeka lawy o szerokości ok. 600 metrów przemieszcza się z prędkością do czterech metrów na godzinę po tym, jak dopłynęła do równiny. To znaczna zmiana. Tuż po erupcji potok przemieszczał się z prędkością 700 metrów na godzinę.



- Drugi ze strumieni lawy praktycznie się zatrzymał - powiedział szef National Geographic Institute na Wyspach Kanaryjskich, María Jose Blanco.

Zdaniem urzędników lawa ​​nie dotrze do Oceanu Atlantyckiego przed weekendem. Naukowcy oceniają, że może nigdy do niego nie dotrzeć. Blanco przekazał, że "aktywność sejsmiczna na wyspie La Palma jest teraz niska". Do tej pory z wulkanu wydostało się 26 milionów metrów sześciennych lawy.

"Nie możemy zabrać ponad 30 lat w pięć minut"

W wielu miejscach lawa stygnie i zamienia się w skałę. Wysokość wylewów dochodzi do 15 metrów. Obecnie zalanych jest 166 hektarów. Zniszczonych jest około 350 domów. Naukowcy twierdzą, że lawa może wypływać tygodniami lub miesiącami.

Obszary zagrożone zostały ewakuowane. Mieszkańcy nie mogą wrócić do swoich domów. - Mamy dwa domy w Las Manchas blisko cmentarza i nie wiemy, czy są dotknięte erupcją, czy jeszcze nie. Nie wiemy. Chcieliśmy tylko sprawdzić, ale słyszeliśmy od policji, że to niemożliwe, bo wszystko tu jest pozamykane - opowiadał Klaus, mieszkający na La Palmie od 9 lat.

- Zobaczymy, czy pozwolą nam przejść, chcemy zabrać dokumenty i inne rzeczy, bo całe nasze życie jest tam w tym domu i nie możemy zabrać ponad 30 lat w pięć minut - mówił Enrique, właściciel ewakuowanego domu.

