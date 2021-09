Około stu domów zostało dotkniętych wybuchem wulkanu, pierwszym tego rodzaju wydarzeniem od 50 lat na kanaryjskiej wyspie La Palma. Świadkowie mówią o strumieniu gorącego materiału skalnego pokrywającego domy i dostającego się do środka przez okna. Kamera uchwyciła także moment, w którym gorąca lawa zajmuje przydomowy ogród z basenem.

Pierwsza od pół wieku erupcja wulkanu na La Palmie, która nastąpiła w niedzielę, zmusiła do ewakuacji 5,5 tys. osób, ale w poniedziałek wieczorem władze podały, że gorący materiał wulkaniczny przesuwa się wolniej, niż pierwotnie zakładano.

Wybuch wulkanu na Wyspach Kanaryjskich: ewakuacja 5,5 tys. osób

Pierwsze szacunki mówiły, że lawa dostanie się do Oceanu Atlantyckiego jeszcze w poniedziałek. Kiedy (i jeśli) to nastąpi, może wywołać to więcej wybuchów i wywołać chmury toksycznego gazu.

Pierwszy wybuch, do którego doszło w niedzielę, wyrzucił w strumień gorącej lawy na setki metrów w górę. Strumienie lawy sięgnęły lasu. Poniedziałkowy wybuch, który nastąpił po nim, spowodował ewakuację El Paso, gęsto zaludnionego terenu na najbardziej wysuniętej na północny zachód wyspie archipelagu Kanarów.

WIDEO: Wyspy Kanaryjskie. Pierwszy wybuch wulkanu od 50 lat w Cumbre Vieja



Świadkowie, na których powołuje się m.in. agencja Reutera, mówią o strumieniu gorącego materiału skalnego zajmującym domy i dostającym się do środka przez okna. Kamera uchwyciła także moment, w którym gorąca lawa zajmuje przydomowy ogród z basenem.

Wybuch w La Palmie poprzedziły liczne wstrząsy

Minister turystyki Reyes Maroto powiedział, że erupcja była "cudownym pokazem", który przyciągnie więcej turystów na archipelag. Komentarz wywołał oburzenie opozycyjnych polityków, którzy podkreślali, że wiele osób straciło w wybuchu domy.

Reuters cytuje turystów, którzy są zadowoleni, że uszli cało z klęski żywiołowej za cenę skrócenia urlopu. Nie brak jednak głosów przeciwnych. – Wczoraj były urodziny, a (wybuch – red.) był jak świeczka na wyspowym torcie – powiedziała agencji Kabirly, 26-latka z Belgii.

Wybuch wulkanu poprzedziły liczne wstrząsy w ciągu ostatniego tygodnia. Ostatnie wybuchy w tym łańcuchu wulkanów na Wyspach Kanaryjskich miały miejsce w 1971 roku.

