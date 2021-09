O dziesiątkach tysięcy imigrantów na Białorusi informował w poniedziałek polski rząd. Szef MSW Mariusz Kamiński przekazał też, że pod koniec tygodnia zapadnie decyzja ws. ewentualnego przedłużenia stanu wyjątkowego. We wtorek w programie "Gość Wydarzeń" spotkają się jego zastępca, wiceminister Błażej Poboży i Jan Grabiec, członek sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (PO).

Szef MSWiA Mariusz Kamiński przekazał w poniedziałek, że na granicę zostanie skierowanych 500 dodatkowych żołnierzy. - Podlaski oddział Straży Granicznej otrzyma w środę osiem nowoczesnych pojazdów - powiedział podczas konferencji prasowej.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że straż graniczna dysponuje nagraniami z kamer i dronów, które potwierdzają to, że migranci są przewożeni na granicę przez białoruskie służby. - Jesteśmy absolutnie pewni, że osoby z terytorium Białorusi są przewożone do nadgranicznych placówek straży granicznej białoruskiej, tam są one lokowane, tam są instruowane i są przewożone również środkami straży białoruskiej, białoruskich funkcjonariuszy, nad granicę polską - tłumaczył Mateusz Morawiecki.

- Mój niepokój budzi fakt, że żeby napór na zewnętrzną granicę UE wciąż trwał, to Białoruś specjalnie wprowadziła ruch bezwizowy z kilkoma krajami o wielkim potencjale nielegalnej emigracji - mówił premier.

- My naszej granicy będziemy bronili z całą determinacją. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim funkcjonariuszom straży granicznej i żołnierzom wojska polskiego za ochronę granicy - podkreślał szef rządu.

