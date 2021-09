Wojsko w kooperacji z policją i strażakami ewakuuje mieszkańców zagrożonych terenów na południu wyspy La Palma w archipelagu Wysp Kanaryjskich, gdzie w niedzielę doszło do wybuchu wulkanu w obszarze Cumbre Vieja. Lawa uszkodziła ok. 100 domów, a 20 zostało całkowicie zniszczonych. Do tej pory z wyspy przewieziono ponad 5 tys. osób, przewiduje się, że może ich być 10 tys. w ciągu następnych godzin.