- Będziesz pan wisiał - tymi słowami poseł Konfederacji Grzegorz Braun zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na sali sejmowej. Wypowiedź Brauna wywołała oburzenie zarówno wicemarszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, jak i lidera PSL Władysława Kosiniaka Kamysza. Poseł został wykluczony z obrad.

Poseł Grzegorz Braun z mównicy Sejmowej mówił o postawieniu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego przed trybunałem "kiedy Rzeczpospolita wróci do z całą swoją mocą i majestatem".

- Akt oskarżenia będzie zawierał informacje o stu kilkudziesięciu tysięcy zgonach nadmiarowych, będzie zawierał informacje, że o 1/3 wzrosła liczba zamachów samobójczych wśród dzieci i młodzieży. To są straty wojenne. Ludzie, którzy odpowiadają za te straty wojenne są zbrodniarzami wojennymi - mówił Braun.

- Zbrodniarze wojenni w kategoriach norymberskich, to niekoniecznie ludzie, którzy strzelają z rewolweru w potylice i spychają do dołu z wapnem w Palmirach, czy Katyniu. To w myśl Kodeksu karnego ludzie, którzy stwarzają okoliczności, w których ludzie giną. A giną masowo - kontynuował poseł.

"Jak pan może tak mówić?"

Gdy Braunowi skończył się czas wypowiedzi, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wyłączyła mu mikrofon. Wtedy poseł Konfederacji zwrócił się do Niedzielskiego słowami: będziesz pan wisiał.

Wypowiedź spotkała się z ostrą reakcją wicemarszałek, która nazwała sytuację "wielkim skandalem w Sejmie".

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który zwrócił się z wnioskiem formalnym o trzy minuty przerwy, bronił ministra zdrowia. Mówił, że "nie wolno nigdy tak mówić", a słowa Brauna to "groźba karalna".

- Pan często mówi "szczęść Boże" z tej mównicy. Jak pan może tak mówić? - pytał posła.

Wicemarszałek Sejmu zapowiedziała, że słowami Brauna zajmie się prezydium Sejmu. Za swoje słowa poseł został wykluczony z dalszych obrad izby.

Bosak: nie będę komentować

Do wypowiedzi Grzegorza Brauna odniósł się poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. W rozmowie z Interią zapewnił, że "nie jest to stanowisko" koła.

- Samych słów Grzegorza Brauna nie będę komentować - przekazał Bosak.

