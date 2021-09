- Kolega Braun nikomu niczym nie groził, on ostrzegał - ocenił w "Debacie Dnia" poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, pytany o wypowiedź Grzegorza Brauna, który powiedział w Sejmie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego: "będziesz pan wisiał". - Poseł Braun powinien stracić immunitet i zostać osądzony - przekonywał poseł PSL Dariusz Klimczak.

- Będziesz pan wisiał - tymi słowami poseł Konfederacji Grzegorz Braun zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na sali sejmowej. Wypowiedź Brauna wywołała oburzenie polityków ze wszystkich stron sceny politycznej i opinii publicznej. Poseł został wykluczony z obrad.

"Braun ostrzegał Niedzielskiego"

W obronie Brauna stanął Janusz Korwin-Mikke. - Kolega Braun nikomu niczym nie groził, on ostrzegał. Są w tej chwili ludzie, którzy robią już zamachy na "szczepiarzy", którzy pod przymusem chcą ludzi szczepić i w związku z tym kolega Braun przewiduje, że jeśli pan Niedzielski zrobi jeszcze ze dwa lockdowny, to ludzie mogą nie wytrzymać i go powiesić, ale na to jest mała szansa - mówił Janusz Korwin-Mikke.

- Jeżeli ja mówię sierotce Marysi, żeby sama nie szła do lasu, bo zostanie zgwałcona, to ja jej grożę? Nie - ja ją ostrzegam - przekonywał Korwin-Mikke.

Dariusz Klimczak z PSL przypomniał, że za groźby karalne "można dostać grzywnę, ale i iść na dwa lata do więzienia". Jego zdaniem wniosek do prokuratury powinien złożyć sam minister Niedzielski.

- To policzek w stronę polskiego parlamentaryzmu, to wstyd na całą Europę - ocenił Klimczak. - Pan poseł Braun, po usłyszeniu zarzutów, powinien jak najszybciej stracić immunitet i zostać osądzonym - podsumował polityk PSL.

